Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sezon Öncesi İncelemelerde Bulundu

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Yat Limanı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Sezon öncesi yapılması gerekenlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Özgür Han ve Zabıta Müdürü Metin Kaleminali ile incelemeler yapan Ünlü esnafın da görüşünü aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan Yat Limanı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ve Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Belediye Fen İşleri Müdürü Özgür Han ve Zabıta Müdürü Metin Kaleminali ile birlikte Yat Limanı'ndan Uzunyalı'nın sonuna kadar yürüyen Başkan Ünlü, esnafın da görüşünü alarak değerlendirmelerde bulundu.

"Marmaris'te sezonun sorunsuz geçmesi için tüm tedbirleri alacak, yapılması gereken çalışmaları hızla bitireceğiz" diyen Başkan Acar Ünlü, "Yat Limanı, Uzunyalı, Barlar Sokağı, Kordon Caddesi ilçemizin can damarları. Hele ki yaz sezonunda en çok yoğunluğun yaşandığı yerler. Biz de sezon tam olarak başlamadan sorunları tespit etmek, acil çözülmesi gerekenleri belirlemek ve esnafımızın görüşlerini almak için incelemelerde bulunduk. Yat Limanı'nda Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla koordineli olarak sıkıntıları bertaraf edecek, ilçemizi sezona hazır hale getireceğiz" dedi.

Başkan Acar Ünlü, "Bizler Marmaris'te nitelikle ve 12 aya yayılmış bir turizm hedefliyoruz. Bunun için de en çok esnafımızın desteğine ihtiyacımız var tabi ki. Onlar kazanacak ki daha iyi iş üretebilsinler, daha çok kalite olsun ve daha çok turist gelsin. Yaptığımız tüm çalışmalarda onların menfaatini düşünerek hareket ediyoruz. Şimdiden tüm esnafımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Biz belediye olarak her zaman onların yanındayız" ifadesini kullandı. - MUĞLA