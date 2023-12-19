Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, okul yararına düzenlenen hayır panayırında çocuklar ve velilerle buluştu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, okul yararına düzenlenen hayır panayırında katılarak, çocuklar ve velilerle buluştu.

Marmaris Evren Paşa İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Marmaris Ortaokulu bahçesinde yeni yıl hayır panayırı düzenledi. Hayır panayırının ziyaretçilerinden biri de Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay oldu. Okul yararına düzenlenen hayır panayırında veliler tarafından yapılan ürünler satışa sunuldu. Öğrenciler de stantlarda görev alarak velilere yardım etti. Tek tek stantları gezen Belediye Başkanı Oktay, hem çocuklarla sohbet etti, hem de okula destek için ürünlerden satın aldı. Karşılarında Başkan Oktay'ı gören çocuklar heyecanlarını gizleyemedi. - AYDIN