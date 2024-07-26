Marmaris Belediye Başkanı\'na Atatürk Portresi Hediye Edildi

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Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli kahvaltıda buluştukları Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Atatürk Portresi hediye etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye'nin dış birimlerde çalışan personeliyle kahvaltıda buluşmayı sürdürüyor. Başkan Ünlü, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün ardından bugün de Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli çalışanlarla Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe bu kez birim müdürleri de katıldı. Keyifli bir ortamda geçen kahvaltıda Başkan Ünlü Destek personeliyle sohbet etti, çalışanların sahada yaşadıklarını ve taleplerini dinledi. Başkan Ünlü'ye müdürlükte görevli Ramazan Süzgeç'in ahşap üstü yakma tekniğiyle yaptığı Atatürk portresi hediye edilirken, Belediye Başkanı Ünlü de Marmaris'i daha güzel ve estetik kılmak için büyük bir gayretle çalışan müdürlük personeline teşekkür ederek; özveriyle yürüttükleri çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MUĞLA