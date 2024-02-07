Marmaris Belediye Meclisi 2019-2024 Dönemi Son Toplantısını Gerçekleştirdi

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Marmaris Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Kimsenin kalbini kırmadan, bel altı yaklaşmadan, dürüst bir şekilde görevimizi ifa etmeye özen gösterdik. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi. Muhalif meclis üyeleri de Başkan Oktay'a teşekkürlerini sundu.

Marmaris Belediye Meclisi'nin 2019-2024 dönemi son toplantısı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında yapıldı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis üyelerine veda etti. "5 yıl hakikaten oldukça zorlu geçti. Marmaris tarihinde belki de yaşanmamış şeylerin aynı dönem içerisinde meydana gelmesi elbette hepimizi oldukça fazla şekilde zorladı" diyen Başkan Mehmet Oktay, "Hepimizin eksiği, hatası veya fazlası olmuştur. Ama bir şekilde çok şükür bugünlere getirdik. Ben öncelikle tüm başkan adaylarına seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah siyasetteki seviye aşağıya düşürülmez, herkes kendi kampanyasını düzgün bir şekilde, birbirine çamur atmadan bel altı çalışmadan yapar. Bizim dönemizdeki kazanımlar korunur, eksik kaldığımız noktalar da tamamlanır. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Kimsenin kalbini kırmadan, bel altı yaklaşmadan, dürüst bir şekilde görevimizi ifa etmeye özen gösterdik" diye konuşan Başkan Mehmet Oktay yeni hizmet binası, Hisarönü mesire alanı ve poligonun açılışlarını yapacaklarını sözlerine ekledi. Oktay, "Yeni belediye binası bu meclisin görev döneminde hayata geçirildi. Dolayısıyla açılışı hep birlikte yapıp, oradaki yeni meclis salonunda 'bu bina bu meclis döneminde hayata geçirilmiştir' diyerek hatıra fotoğrafı çektirelim. Görev süremizin sonuna kadar vatandaşı mağdur etmeden hizmetlerimiz devam edecek. Bu güne kadar tüm katılımlar ve destekler için herkese çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Eroğlu, zorlu bir 5 yıl geçirildiğini belirterek, "Üst üste gelen, yangınlar, seller, pandemi, şirketlerin batması gibi olumsuzluklar yaşadık. Ama belediye olarak pek çok şeyin üstesinden gelebildik. Bu süreçte bizler güzel bir arkadaşlık kurduk. Ben 5 yıllık süreçte büyük keyif aldım, siyaseten karşı karşıya gelmemeye çalıştım. Ama ola ki bir hatam olmuşsa da af diliyorum. Hakkı olan varsa da bana hakkını helal etmesini diliyorum. Yeni gelecek meclis üyeleri de yeni binada bizimki kadar keyifli çalışır" dedi.

MHP'li Meclis Üyesi Bestami Şinik ise 5 senenin yaşanan felaketler nedeniyle zor geçtiğini ifade ederek, "Meclis üyeleri olarak herkes elinden gelen çabayı gösterdi. Tüm arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sizin de bir hakkınızı teslim etmek istiyorum. Meclisimizde özellikle muhalefete söz vermeniz açısından, konuşmak isteyenin engellenmemesi açısından teşekkür borçluyuz" şeklinde konuştu. Toplantı alkışlarla sona erdi. - MUĞLA