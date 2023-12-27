Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya\'nın eşi öğrencilerle birlikte hayvan bakımevini ziyaret etti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın eşi bir grup öğrenci ile Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti, aldıkları hediyeleri bıraktı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın eşi Sümeyra Kaya, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileriyle birlikte Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti. Sümeyra Kaya ve öğrenciler Geçici Bakımevi'ni gezerek merak ettikleri soruları Belediye Veteriner Hekimi Bora Deveci'ye yöneltti. Bakımevi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bora Deveci, "Can dostlarımızı burada en iyi şartlarda misafir etmeye çalışıyoruz. Ama onların esas ihtiyacı sıcak ve sevgi dolu bir yuva. Bu nedenle siz küçüklerimizden büyüklerine 'satın alma sahiplen' çağrısı yapmanızı istiyoruz" dedi.

Harçlıklarını biriktirerek hediyeleri de alan öğrenciler ise neşe dolu bir gün geçirdi. Minik bir köpek yavrusunu seven öğrencilerin neşe dolu kahkahaları görülmeye değerdi. Geçici Bakımevi'ndeki çalışmaları takdirle karşıladığını ifade eden Sümeyra Kaya ise Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve personele teşekkür etti. - MUĞLA