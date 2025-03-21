Marmaris Belediyesi\'nden Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği

Marmaris Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatına yakışır bir şekilde yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ruhuyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunuyor.

Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Marmaris Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yıl boyunca Halk Kart kanalıyla ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yardım eli uzatan Belediye, Ramazan'da da bu desteği sürdürüyor. 2 bin 400 adet gıda yardımı kırsaldaki ve merkezdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.

Ramazan Ayı'nın paylaşma ve dayanışmanın ruhuyla özdeşleştiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Paylaşma ve yardımlaşmanın mutluluğunu en güzel şekilde yaşayacağımız Ramazan ayı boyunca lokmamızı bölüşerek, dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yaşatıyoruz. Gönül gönüle olmaya, dayanışmayla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA