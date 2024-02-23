Marmaris Belediyesi Öğrencilere Geri Dönüşüm Eğitimi Verdi

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Marmaris Belediyesi öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi için Atık Getirme Merkezi'nin kapılarını çocuklara açtı.

İçmeler İnayet Coşkun Kodak Kamil Acarer Ortaokulu öğrencileri Fen Bilimleri dersi kapsamında öğretmenleri eşliğinde Marmaris Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti. Ambalaj, metal, ömrünü tamamlamış lastikler, elektrikli ve elektronik ekipman, pil gibi atıkların kabul edildiği tesisteki çalışmalar Belediye'nin Çevre Mühendisi Tuğçe Dikbaş Atabay tarafından öğrencilere anlatıldı.

Atık Yönetim firması yetkilileri de çocuklara geri dönüşümün ne olduğu ve çevre için neden önemli olduğu konusunda bilgiler verdi. Merkezin bölümlerini gezen çocuklar yerinde ayrıştırılan ve çeşitli işlemlerden geçen atıkları inceledi.

Öğrencilerden Rüzgar Çamlı, karton, cam, plastik gibi atıkların nasıl değerlendirildiğini öğrendiklerini söyleyerek "Burada aldığımız eğitimlerle her atığın çöp olmadığını ve geri dönüştürülerek tekrar kullanılabileceğini öğrendik" diye konuştu. Bir diğer öğrenci Melek Bayrı ise çöpleri evlerde ayrıştırmanın önemine dikkat çekti. - MUĞLA