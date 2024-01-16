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Marmaris Belediyesi, Taşlıca ve Söğüt Mahallesi'nden çocukları sanat ve bilimle buluşturdu - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Taşlıca ve Söğüt Mahallesi'nden çocukları sanat ve bilimle buluşturdu

Marmaris Belediyesi'nin 'Kırsal Mahalle Çocuklarımız Sanat ve Bilimle Buluşuyor' projesi kapsamında Taşlıca ve Söğüt Mahallesi'nde yaşayan 16 öğrenci, bilim ve sanatla buluştu. Proje sayesinde çocuklar, hafta sonları Marmaris Belediyesi tarafından evlerinden alınarak 55 kilometrelik yolculuk yaparak bilim, müzik, resim ve robotik kodlama gibi etkinliklere katıldılar.

Marmaris Belediyesi, Taşlıca ve Söğüt Mahallesi\'nden çocukları sanat ve bilimle buluşturdu
16.01.2024 - 16:10,
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Marmaris Belediyesi, Taşlıca ve Söğüt Mahallesi'nden çocukları sanat ve bilimle buluşturdu.

Marmaris Belediyesi'nin çocukların küçük yaşta sanat ve bilişim dünyasına adım atıp temel eğitimi almalarını sağlamak amacıyla başlattığı 'Kırsal Mahalle Çocuklarımız Sanat ve Bilimle Buluşuyor' projesinin ikinci dönemi de sona erdi. Marmaris Belediyesi, çeşitli kurumlarla imzaladığı ortak protokol sonucunda yapılan çalışmada ilçe merkezine en uzak mahalleler olan Söğüt ve Taşlıca'da oturan 16 öğrenci bilim ve sanatla buluştu. Proje boyunca her hafta sonu Marmaris Belediyesi tarafından araçlarla evlerinden alınan öğrenciler 55 kilometrelik yolun ardından bilim, müzik, resim, robotik kodlamayla buluşarak keyifli vakit geçirdi.

Söz konusu projenin merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukların eğitimi adına çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Marmaris Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimde fırsat eşitliğinin önemini biliyor, buna yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerimiz için projeler üretiyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu proje de çocuklarımızın bilim ve sanatla buluşması adına çok önemli. Devamını getireceğiz. Ben bir kez daha bu önemli çalışmada katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, Taşlıca ve Söğüt Mahallesi'nden çocukları sanat ve bilimle buluşturdu - Son Dakika


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