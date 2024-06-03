Marmaris Belediyesi Ücretsiz Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi Ücretsiz Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Marmaris Belediyesi Ücretsiz Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz yaz kursları için kayıtlar başlıyor. Kurslar 6-15 yaş arası çocuklara yönelik 12 farklı branşta gerçekleşecek.

03.06.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Marmaris Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen ücretsiz yaz kursları için kayıt işlemleri başlıyor.

Marmaris Belediyesi'nin 6-15 yaş arası çocuklara yönelik 12 branşta açacağı ücretsiz yaz kursları için kayıtlar 10 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukların hem fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hem de yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği kurslar, jimnastik, çocuk pilatesi, futbol, masa tenisi, yüzme, zumba, halk oyunları, Latin dansları, modern dans, drama, resim ve ritim branşlarında gerçekleşecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslar ise 1 Temmuz'da başlayacak, Ağustos sonuna kadar devam edecek.

Çocuklarının yaz kurslarından faydalanmasını isteyen veliler, hafta içi 09.00- 17.00 saatleri arasında, çocuklarının kimlik fotokopisi ile birlikte Yüzme Eğitim Merkezi'ne giderek kayıt işlemini yaptırabilecek. 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek kurs başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi için 444 55 48'den dahili 4355 ile alınabilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Ücretsiz Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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