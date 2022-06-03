Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi - Son Dakika
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Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi

03.06.2022 15:47
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi

Muğla'nın gözde turizm kentlerinden Marmaris ilçesinde bulunan Yeniyol caddesinde yaşayan ve işyeri olan esnaflar haftada en az üç kez kaza olduğunu ve cadde üzerinde güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ettiler.

Muğla'nın gözde turizm kentlerinden Marmaris ilçesinde bulunan Yeniyol caddesinde yaşayan ve işyeri olan esnaflar haftada en az üç kez kaza olduğunu ve cadde üzerinde güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ettiler.

Marmaris'te Atatürk İlköğretim Okulu ile Merkez Komutanlığı arasındaki Yeni Yol Caddesi'nde, kuralsız sürücüler nedeniyle yaşanan kaza ve tartışmaların son bulması için esnaflar ile vatandaşlar imza kampanyası başlattı. Esnaflar, Belediye ve Kaymakamlığa verilecek olan dilekçeyi hazırladı. Hazırlanan dilekçenin altına imza atmak için tüm esnaflar ziyaret edildi. Toplanan imzalar yetkililere teslim edildi.

'Yaşanan kazalar can almıyor ama can sıkıyor'

Kargo firmaları, restoranlar, tüpçüler, sucular gibi yoğun işyerlerinin bulunduğu cadde de park sorunu ve trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile haftada en az 3 tane maddi hasarlı ve yaralamalı kaza olduğunu ifade eden cadde esnafları ile imza toplayan Eren Sarıkuş " Araçların hızlı geçişini önlemeleri için önce bir kasis yapılması, araçların kaldırımlara park etmemesi, kaygan zeminin olduğu yerin düzenlenmesi gerekiyor. Bu gibi önlemler alınırsa insanlar hız yapamaz dikkatini yola verir ve kaza yapamaz. Geçen hafta bir gün içinde üç kez kaza oldu, can kaybı olmadı şükür ama can sıkıntısı yaşattı " diyerek önlem alınmasını istedi.

Berber dükkanında çalışan Caner Deniz "Her gün üç kez kaza oluyor, çocuklar çarpılıyor. Şuraya bir kasis konsun, can güvenliğimiz için tedbirler alınıyor. Yetkililerden burası için çözüm bekliyoruz, imza topladık yetmezse Cimer'e de başvuracağız" dedi.

Yeniyol caddesi sakinlerinden Gökçen Tanrıverdi de "Araçlar çok hızlı gidiyorlar daha dün gözümüzün önünde bir kaza oldu, korkuyoruz önlemler alınmasını istiyoruz " dedi.

Kazalara her gün şahit olduğunu sadece kaza değil trafikte sözlü tartışmalarında çok olduğunu belirten Aykut Uçar " Gündüz öğlen saatleri ve akşamları bu sokakta özellikle motosikletler çok hızlı gidiyor. Arabalar çift şeritli park ediyor, yolları kapatıyor, haliyle kazalar da oluyor. Burada her gün ufak tefek kazalar oluyor, birkaç gün önce canımızı sıkan bir kaza oldu. İmzalarımızı attık yazımızı yazdık bakalım sonuç bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi
Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi

YORUMLAR
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Evlerinin bahçesine gelen domuzları beslediler Evlerinin bahçesine gelen domuzları beslediler
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te esnafların kazalar için güvenlik önlemi talebi - Son Dakika

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