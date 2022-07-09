Marmaris'te huzurevinde bayram kahvaltısı yapıldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın arife günlerinde Huzurevi sakinleriyle kahvaltı geleneği bu bayram da bozulmadı. Oktay "Zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz. Bundan sonra Marmaris'in güzelliklerini doyasıya yaşayacağız" dedi.

Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde hayatlarını sürdüren huzurevi sakinleri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Köksal, Burak Demirtaş, Ali Zağlı, Huzurevi Derneği üyeleri ve birim amirleri de katıldı.

"Pandemide zorlu bir süreçteydik ama artık atlatıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Oktay "Bundan sonra Marmaris'in güzelliklerini hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Bugün burada birim amirlerimiz de var. Belediye anlamında yapılan her güzel işte onların emeği var. O yüzden bu bayram kahvaltısında onlar da olsun istedik. Çok daha güzel günlere kavuşmak için ekibimle birlikte canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de hayat tecrübelerinizle bizlere yol göstereceğinize inanıyorum. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu. Huzurevi sakinlerinin katılımcılarla bol bol sohbet ettiği kahvaltı fotoğraf çekimi ile son buldu. - MUĞLA