Marmaris'te 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında motosiklet konvoyu ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Kadınlara turuncu incilerden hazırlanan anahtarlıklar dağıtılarak şiddetle mücadeleye dikkat çekildi.

Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında motosiklet sürücüleri, araçlarına kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi olan turuncu balonlar takarak ilçe genelinde konvoy oluşturdu. Sürücüler, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurdukları stantta vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgi vererek broşür dağıttı.

Marmaris Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, "Dünyanın incisi Marmaris" metaforundan yola çıkarak özel bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin simgesi olan turuncu renkli incilerden hazırlanan anahtarlıklar, bilgilendirme broşürleriyle birlikte kadınlara dağıtıldı.

"Kadına El Kalkamaz" ve "Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans" mesajlarının verildiği etkinliklerde, şiddetle mücadelenin bir gün değil, yılın her günü sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.