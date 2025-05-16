Marmaris'te kuvvetli rüzgar etkili oluyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Meteoroloji'nin kıyı bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren rüzgarlı hava etkili oluyor. Zaman zaman kuvvetli esen rüzgara rağmen ilçede turistler sahil bölgesinde yürüyüş yaparak, çarşıları gezdi. Olumsuz hava şartları dolayısıyla gezi teknelerinin de tura çıkmadığı öğrenildi. Rüzgarlı havanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.