Marmaris'te metrekareye 134 kilogram yağış düştü, sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika
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Marmaris'te metrekareye 134 kilogram yağış düştü, sağanak yolları göle çevirdi

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Marmaris\'te metrekareye 134 kilogram yağış düştü, sağanak yolları göle çevirdi
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Marmaris'te iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, gece 02.00'den itibaren metrekareye 134 kilogram yağış düşmesine neden oldu. Cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu, İçmeler'de yollar göle döndü; kara ve deniz trafiği aksadı, belediye ekipleri geceden bu yana çalışıyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye gece 02.00'den itibaren 134 kilogram yağış düşerken, cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi.

Marmaris'te dün başlayan sağanak yağış bugün etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında su birikintileri oluştu, bazı yollar adeta göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, su taşkınları nedeniyle trafikte aksamalar ve yoğunluk yaşandı.

Yetkililer, gece 02.00'den itibaren metrekareye 134 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Yağış, özellikle İçmeler Mahallesi'nde cadde ve sokakları su altında bıraktı. Yollarda biriken sular hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Şiddetli sağanak, deniz ulaşımını da etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz trafiği aksadı.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHADA

Marmaris Belediyesi ekipleri, yağışın yol açtığı su baskınları ve taşkınların etkilerini azaltmak amacıyla geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre ilçede sağanak yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor. İlçede hava sıcaklığının bugün 17-21 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, yarın ve 16 Ekim Cuma gök gürültülü sağanak, 17 Ekim Cumartesi yağışlı hava öngörülüyor. Pazar günü ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Yetkililer, meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve özellikle su baskını görülen bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA
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