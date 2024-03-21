Marmaris'te Orman Haftası etkinliği: Binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Marmaris'te Orman Haftası etkinliği: Binlerce fidan toprakla buluştu

Marmaris\'te Orman Haftası etkinliği: Binlerce fidan toprakla buluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında yaşanan orman yangınları felaketinde zarar gören İçmeler Mahallesi'nde, 21 Mart Orman Haftası kapsamında binlerce fidan ve tohum dikildi. Etkinliğe birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

21.03.2024 13:56  Güncelleme: 14:49
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları felaketinde zarar gören İçmeler Mahallesi'nde bulunan orman alanına 21 Mart Orman haftası vesilesi ile binlerce fidan ve tohum toprakla buluştu.

İçmeler Mahallesi'nde 21 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında sebebiyle öğrenciler, orman işletme personelleri, resmi kurum ve kuruluşlar, STKlar oluşan bin kişinin üzerindeki vatandaş, binlerce defne, keçiboynuzu, selvi ve fıstıkçamı fidanlarını toprak ile buluşturdu. Orman işletme ekiplerinin fidan dikim alanlarında önceden kazıp fidanların dikileceği yuvaları hazırlamasının ardından, fidanların paketlerini açarak gelen öğrencilere vererek önceden açılan dikim alanına yönlendirdi.

Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Doçent Dr. Mustafa Bulut, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Marmaris Orman Genel Müdürü Gökhan Şahin,Orman genel müdürlüğü şefleri ve işçileri, İlçedeki kurum ve kuruluş müdürleri, okullar, siyasi partiler, belediye başkan adayları da katılım sağlayarak fidan dikti.

'1973 ten beri dünya ormancılık günü ve orman haftası etkinliklerimiz devam ediyor'

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin " Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bu alanda yaklaşık 5 bin fidanı Marmaris'te hemşerilerimize çocuklarla birlikte toprakla buluşturuyoruz. Arkamızdaki alanda 2021 yılında zarar görmüş olan fidanları görüyorsunuz. 3 metreye kadar boyanan planlarımız oldu. 1973'ten beri Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası ülkemizde kutlanıyor. Bir taraftan da baharın gelişi Nevruz Bayramı ikisini de kutluyoruz. Burada hep birlikte çocuklarımızda ve Marmaris'te hemşerilerimizle birlikte fidan dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz" diyerek orman yangınlarını ardından 200 milyonun üzerinde tohum ve 500 binin üzerinde fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği üyesi Nevcihan Eren "Bugün 21 Mart Ormancılık Günü. Kaymakamlığımız ve Marmaris Orman işletme müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu etkinlikte mevcutta dikilen fidanların haricinde biz de aralara burada çok yetişen sumak tohumları serpiştiriyoruz. Keçiboynuzu tohumlarımız da var. Şuan çok güzel bir katılım var inşallah diğer etkinliklerimize de bu katılım olur" dedi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, fidan dikimi etkinliğinde yaptığı konuşmada " Dünya Ormancılık Günü 21 Mart. Mevsim olarak, hava olarak her şeyle uygun bir gün. Biz de yaklaşık bine yakın misafirimiz ile 2021 yılında yanan bölgemizde ve 2022 itibariyle de ağaç dikmeye başladığımız bölgemizde bir orman dikim etkinliği yaptık. Bugün fidanlarımızı toprakla buluşturduk ve aynı zamanda bugün Nevruz'un da günü. Tüm coğrafyamızın, milletimizin Nevruz günü kutluyoruz. Tüm sevinçleri bir arada yaşamaya çalışıyoruz ve eski aklımızda kalmış olan kötü hatıraların da silinmesi için ormanların bir an önce büyümesini dua ediyoruz, Temenni ediyoruz ve Marmaris'i tekrardan yemyeşil olduğu günleri en kısa sürede görmek dileği ile burada selvi ağaçlarımızı, fıstık çamlarımızı, keçiboynuzu fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Ormanları koruma görevi tüm toplumumuzun, milletimizin ve geleceğe diyeceğimiz gençlerimizin olacaktır" sözleriyle günün anlam ve önemini dile getirdi.

Etkinlik selvi, defne, çam, keçiboynuzundan oluşan 5 bin fidanın toprak ile buluşması, fidan paketi çöplerinin toplanması, çocuklara fidan, satranç ve kalem hediyelerinin verilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Orman Haftası etkinliği: Binlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika

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