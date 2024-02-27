Marmaris'te otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı - Son Dakika
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Marmaris'te otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

Marmaris\'te otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Yaya, çarpmanın etkisiyle başka bir araca savruldu ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

27.02.2024 22:56  Güncelleme: 22:58
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Marmaris'te otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Değirmenyanı mevkiinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile başka bir araca savrulan yaya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Olay bugün akşamüzeri Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi, kazayı gören vatandaşların verdikleri bilgiye göre 70 yaşındaki Yaşar çelik market alışverişini yaptıktan sonra yolun karşı tarafına geçmek istedi, o sırada Marmaris istikametinden gelen araç yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan talihsiz adam başka bir aracın kaputuna çarptıktan sonra yere düştü. Kazanın 112 acil hattına bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ambulans ekiplerini yaptıkları ilk müdahalede kol ve bacaklarında kırıklar olduğunu tespit ettikleri yaşlı adamı hastaneye sevk ettiler.

Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Değirmenyanı mahallesi sakinleri yetkililerden yola yaya geçidi ve sinyalizasyon yapılmasını istediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmaris'te otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı - Son Dakika
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