Marmaris'te sezon sona erince halk plajında kapsamlı temizlik yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun sona ermesiyle Halk Plajı ve Uzunyalı'da temizlik çalışması yaptı. Rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı atıklar ile insan kaynaklı çöpler toplandı, sahil daha temiz görünüme kavuştu.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sezonun sona ermesiyle birlikte halk plajında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda rüzgar ve dalgaların kıyıya taşıdığı atıkların yanı sıra insan kaynaklı atıklar da toplandı.
Marmaris Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte halk plajında çalışma gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, sahil şeridinde geniş kapsamlı temizlik yaptı. Ekipler tarafından Halk Plajı ve Uzunyalı'da yürütülen çalışmalarda rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen atıklar, denizden gelen doğal birikintiler ve insanlar tarafından bırakılan çöpler titizlikle toplandı. Sahil boyunca sürdürülen temizlik çalışmasıyla plaj, daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.
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