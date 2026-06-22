Marmaris\'te EDS ağı genişliyor

Marmaris Belediyesi, yaya güvenliğini artırmak ve trafiğe kapalı alanlarda düzeni sağlamak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uygulamasını genişletti. İlçe merkezi ve Uzunyalı sahil hattında 30 noktaya yerleştirilen toplam 36 kamerayla denetim yapılıyor.

Marmaris Belediyesi, kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini artırmak ve trafiğe kapalı alanlarda düzeni sağlamak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uygulamasını genişletmeye devam ediyor. Daha önce ilçe merkezi, yat limanı ve çarşı bölgesinde hayata geçirilen sistem, şimdi de Uzunyalı sahil hattında devreye alındı.

Eski demir bariyerlerin kaldırılmasıyla birlikte daha modern ve teknolojik bir denetim modeline geçen Marmaris Belediyesi, belirlenen noktalara yerleştirilen akıllı kamera sistemleri sayesinde giriş-çıkış ihlallerini otomatik olarak tespit ediyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 207. Sokak'tan başlayarak yaklaşık 3 kilometrelik Uzunyalı sahil hattı boyunca giriş-çıkış noktalarına ve sahil yoluna toplam 17 EDS kamerası yerleştirildi. Kamera noktaları uyarı levhalarıyla işaretlenirken, sistem plaka tanıma özelliğiyle ihlalleri kayıt altına alınıyor. Uzunyalı sahil hattında 11, çarşı ve ilçe merkezinde 19 olmak üzere 30 noktaya yerleştirilen toplam 36 EDS kamerası ile denetim gerçekleştiriliyor.

Uzunyalı sahil hattının yanı sıra çarşı ve kent merkezindeki birçok noktada da EDS kameraları aktif olarak görev yapıyor. Tepe Mahallesi başta olmak üzere farklı giriş noktalarına yerleştirilen kameralar sayesinde yaya bölgelerinde araç girişleri denetleniyor. EDS denetimlerine ek olarak Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sahada düzenli kontroller gerçekleştirerek uygulamayı destekliyor.

Belediye yetkilileri, sahil hattının yayalar için güvenli ve konforlu bir yaşam alanı olarak korunmasının önemine dikkat çekerek motosiklet, elektrikli bisiklet, scooter ve bisiklet kullanıcılarını uyarı levhalarında belirtilen alanlara giriş yapmamaları konusunda hassasiyet göstermeye davet etti.

Yapılan açıklamada, bariyerlerin kaldırılmış olmasının bu alanların trafiğe açıldığı anlamına gelmediği vurgulanırken, trafiğe kapalı alanlara izinsiz giriş yapan araçların EDS kameraları tarafından tespit edilerek sistem üzerinden otomatik cezai işleme tabi tutulacağı belirtildi. Belediye, uygulamanın hem kent estetiğinin korunmasına hem de yaya güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek vatandaşlardan trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerini istedi. - MUĞLA