Marmaris, Utrecht Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Marmaris, Utrecht Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Marmaris, Utrecht Turizm Fuarı\'nda Tanıtıldı

2025 yılının ilk büyük turizm fuarı olan Vakantiebeurs Utrecht, Hollanda'da başladı. Marmaris, TGA'nın standında doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini tanıttı. Belediye Başkanı Acar Ünlü ve yerel paydaşlarla birlikte fuara katılım sağlandı.

09.01.2025 15:31  Güncelleme: 15:34
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2025'ün ilk turizm fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda Marmaris de yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de ilçedeki turizm paydaşlarıyla birlikte fuara katıldı.

Turizm sektörünün bir araya geldiği Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı, Hollanda'da başladı. 2025 yılının ilk büyük turizm fuarı olan organizasyonda Marmaris de yer aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında oluşturulan stantta Marmaris'in doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımının yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de paydaşlarla birlikte fuara katıldı.

Fuarın ilk günü seyahat acenteleri, tur operatörleri ve havayolu firmaları yetkilileriyle görüşmeler yapılırken; Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, ETS Koordinatörü Ersin Ballı ve çok sayıda katılımcı Marmaris standını ziyaret etti.

Marmaris'i tanıtmak, pazar payını arttırmak ve 2025 sezonuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere yurtdışı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "2025'in ilk organizasyonu olan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nda Marmaris olarak yerimizi aldık. Hollanda pazarının önde gelen tur operatörü ve seyahat acentelerini bir araya getiren fuarda paydaşlarımızla birlikte ilçemizi tanıtıyoruz. Burada yaptığımız görüşmelerde yeni sezona dair hazırlıklarımızı ve 3. Yaş turizmine yönelik çalışmalarımızı anlattık. Marmaris'in gördüğü ilgi hepimizi mutlu etti. Marmaris'in değerlerini uluslararası alanda tanıtmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris, Utrecht Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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