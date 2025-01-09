Marmaris, Utrecht Turizm Fuarı\'nda Tanıtıldı

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2025'ün ilk turizm fuarı olan Hollanda Utrecht Turizm Fuarı'nda Marmaris de yer aldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de ilçedeki turizm paydaşlarıyla birlikte fuara katıldı.

Turizm sektörünün bir araya geldiği Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı, Hollanda'da başladı. 2025 yılının ilk büyük turizm fuarı olan organizasyonda Marmaris de yer aldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında oluşturulan stantta Marmaris'in doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tanıtımının yapıldı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de paydaşlarla birlikte fuara katıldı.

Fuarın ilk günü seyahat acenteleri, tur operatörleri ve havayolu firmaları yetkilileriyle görüşmeler yapılırken; Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, ETS Koordinatörü Ersin Ballı ve çok sayıda katılımcı Marmaris standını ziyaret etti.

Marmaris'i tanıtmak, pazar payını arttırmak ve 2025 sezonuyla ilgili görüşmeler yapmak üzere yurtdışı çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "2025'in ilk organizasyonu olan Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nda Marmaris olarak yerimizi aldık. Hollanda pazarının önde gelen tur operatörü ve seyahat acentelerini bir araya getiren fuarda paydaşlarımızla birlikte ilçemizi tanıtıyoruz. Burada yaptığımız görüşmelerde yeni sezona dair hazırlıklarımızı ve 3. Yaş turizmine yönelik çalışmalarımızı anlattık. Marmaris'in gördüğü ilgi hepimizi mutlu etti. Marmaris'in değerlerini uluslararası alanda tanıtmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA