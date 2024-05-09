Marmarisli öğrenciler tarihi rota oluşturarak kitap hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmarisli öğrenciler tarihi rota oluşturarak kitap hazırlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi, Karya Uygarlığı'nı tanıtmayı amaçlayan bir proje ile 'eğitimde iyi örnekler' yarışmasına katıldı. Proje kapsamında öğrenciler, Kastabos antik kentindeki Hemithea Tapınağı'nın yol rotasını çıkarttıktan sonra kitap hazırlığına başladı. Öğrenciler, tapınağa ulaşmak için yaklaşık iki saat yürüdü ve rotanın üzerine Kastabos levhaları yerleştirdi. Proje sonunda yapılan araştırmalar kitap haline getirilecek.

09.05.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmarisli öğrenciler kitap hazırlamak için tarihi rota oluşturdu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi, 'eğitimde iyi örnekler' yarışmasına Karya Uygarlığı'nı tanıtmayı amaçlayan proje ile katılım sağladı. Proje çalışmaları dahilinde Hisarönü mahallesinde bulunan Kastabos antik kentindeki 'Hemithea Tapınağı' nın yol rotasını çıkartmalarının ardından kitap hazırlığına başladı.

BİLSEM öğrencileri Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi'nde 275 metre yükseklikteki Eren Dağı'nın Kastabos mevkiinde iki bin yıl önce dünya çapında bir şifa merkezi olarak bilinen Hemithea Tapınağı'nın geçmişine ışık tutmak amacı ile öğretmenleri danışmanlığında bir proje hazırladı. 'Etkin öğretim ' isimli projede öğretmen Rahşan Bektaş danışmanlığında ve BİLSEM müdür yardımcısı Şerife Yavuz eşliğinde araç yolu olmayan tapınağa ulaşmak için yaklaşık iki saat yürüyen öğrenciler yolun rotasını çıkarttı. Proje'nin ilk adımı olan bu rota boyunca, öğrenciler bölgenin ismi olan Kastabos levhalarını yerleştirdi. İkinci adım olarak ta bölge ile ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu edindikleri bilgileri sunmalarının ardından yine kendi hazırladıkları rotadan geri dönüş yaptı.

'Marmaris'in tarihçesinin izinden gidiyoruz'

Kastabos yazılı levhaları kendileri hazırlayıp kendilerinin o bölgeye yerleştirilmesine önderlik eden aynı zamanda BİLSEM öğretmeni ve proje danışmanı Rahşan Bektaş " Dört öğrencimizle beraber etkin öğretim yöntemleri adı altında Marmaris'in tarihçesinin izinden giderek Karya medeniyetinin ne kadar etkin ve geniş bir yaşam alanı olduğunu göstermek için yola çıktık. Çıktığımız yolda bir efsane ile karşı karşıya kaldık. Bu efsane sayesinde bir kitap çıkartma çalışmasına başladık. Öğrencilerimiz ve eğitmen arkadaşımızla yaptığımız araştırmalarla beraber önce bir rota belirleyip tapınak yolunun üzerine işaret levhaları koyduk. Yedi noktaya kendi hazırladığımız üzerinde Kastabos yazılı tabelaları çakarak o bölgeye gidecek insanlara da bir rota oluşturduk. Rotayı oluştururken bölgeye ve tarihine hakim bir eğitmen ile yolu hep beraber yürüdük. O bölgeye gitmek isteyen herkes için Wikiloc programı ile rotamızı belirleyip programa yükledik" sözleriyle rota oluşturma sürecini anlattı.

Öğretmen Bektaş, "Yürüyüşümüzde en son ulaştığımız tapınağın da olduğu bölge bizi çok heyecanlandırdı çünkü araştırmalarımıza birebir tanıklık etmek bizim için çok önemliydi. Projeye katılan öğrencilerimiz amfi tiyatroda alan tarihini anlattılar, konularıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdiler " diyerek projenin ilk ve ikinci adımını tamamladıklarını birkaç adımları daha kaldığını ve sonrasında kitaplarını çıkartacaklarını belirtti.

'Bölgemizin tarihini kitaplardan okuyup yaşayarak öğreniyoruz'

Etkin öğretim projesinde yer alan BİLSEM öğrencilerinden Maya Balcı " Bu projede hem Karia uygarlığını ve Hemithea'yı sadece kitaptan okuyarak değil yaşayarak ta öğrendik. Engelli yaşıtlarımıza ve arkadaşlarımıza öğretmeyi umuyoruz" sözleri ile projenin herkese hitap ederek bu bölgenin çocuk yetişkin yaşlı insanlar tarafından da öğrenilmesini istediklerini ifade etti.

Projeye katılan BİLSEM öğrencilerinden Beren Ünver ise "Kastabos Antik kenti ile ilgili bu projemizde Hemithea tapınağına gittik ve burada gerçekten öğrendiklerimizi pekiştirerek çok eğlenceli anlara sahip olduk" dedi

Öğrenci Elif Tuğ ise "Arkadaşlarım ve öğretmenim ile şifa için kurulmuş olan Hemithea tapınağına gittik. Tapınak yolunda yaptığımız yürüyüşten gerçekten huzur ve keyif aldım. Manzarası da çok güzeldi herkes gelip görmeli" şeklinde konuşarak etkin öğretim projesinde ve proje dahilinde kitap yazan ekibin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Marmaris BİLSEM öğretmeni Rahşan Bektaş ve öğrencileri bu projenin iki adımını tamamlamalarının ardından sürecin devam edeceğini ve proje sonunda da yaptıkları araştırmaların kitaba dönüşeceğini ifade ederek çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmarisli öğrenciler tarihi rota oluşturarak kitap hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 19:01:06. #1.12#
SON DAKİKA: Marmarisli öğrenciler tarihi rota oluşturarak kitap hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement