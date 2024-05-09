Marmarisli öğrenciler tarihi rota oluşturarak kitap hazırlıyor

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Marmarisli öğrenciler kitap hazırlamak için tarihi rota oluşturdu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi, 'eğitimde iyi örnekler' yarışmasına Karya Uygarlığı'nı tanıtmayı amaçlayan proje ile katılım sağladı. Proje çalışmaları dahilinde Hisarönü mahallesinde bulunan Kastabos antik kentindeki 'Hemithea Tapınağı' nın yol rotasını çıkartmalarının ardından kitap hazırlığına başladı.

BİLSEM öğrencileri Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi'nde 275 metre yükseklikteki Eren Dağı'nın Kastabos mevkiinde iki bin yıl önce dünya çapında bir şifa merkezi olarak bilinen Hemithea Tapınağı'nın geçmişine ışık tutmak amacı ile öğretmenleri danışmanlığında bir proje hazırladı. 'Etkin öğretim ' isimli projede öğretmen Rahşan Bektaş danışmanlığında ve BİLSEM müdür yardımcısı Şerife Yavuz eşliğinde araç yolu olmayan tapınağa ulaşmak için yaklaşık iki saat yürüyen öğrenciler yolun rotasını çıkarttı. Proje'nin ilk adımı olan bu rota boyunca, öğrenciler bölgenin ismi olan Kastabos levhalarını yerleştirdi. İkinci adım olarak ta bölge ile ilgili yaptıkları araştırmalar sonucu edindikleri bilgileri sunmalarının ardından yine kendi hazırladıkları rotadan geri dönüş yaptı.

'Marmaris'in tarihçesinin izinden gidiyoruz'

Kastabos yazılı levhaları kendileri hazırlayıp kendilerinin o bölgeye yerleştirilmesine önderlik eden aynı zamanda BİLSEM öğretmeni ve proje danışmanı Rahşan Bektaş " Dört öğrencimizle beraber etkin öğretim yöntemleri adı altında Marmaris'in tarihçesinin izinden giderek Karya medeniyetinin ne kadar etkin ve geniş bir yaşam alanı olduğunu göstermek için yola çıktık. Çıktığımız yolda bir efsane ile karşı karşıya kaldık. Bu efsane sayesinde bir kitap çıkartma çalışmasına başladık. Öğrencilerimiz ve eğitmen arkadaşımızla yaptığımız araştırmalarla beraber önce bir rota belirleyip tapınak yolunun üzerine işaret levhaları koyduk. Yedi noktaya kendi hazırladığımız üzerinde Kastabos yazılı tabelaları çakarak o bölgeye gidecek insanlara da bir rota oluşturduk. Rotayı oluştururken bölgeye ve tarihine hakim bir eğitmen ile yolu hep beraber yürüdük. O bölgeye gitmek isteyen herkes için Wikiloc programı ile rotamızı belirleyip programa yükledik" sözleriyle rota oluşturma sürecini anlattı.

Öğretmen Bektaş, "Yürüyüşümüzde en son ulaştığımız tapınağın da olduğu bölge bizi çok heyecanlandırdı çünkü araştırmalarımıza birebir tanıklık etmek bizim için çok önemliydi. Projeye katılan öğrencilerimiz amfi tiyatroda alan tarihini anlattılar, konularıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdiler " diyerek projenin ilk ve ikinci adımını tamamladıklarını birkaç adımları daha kaldığını ve sonrasında kitaplarını çıkartacaklarını belirtti.

'Bölgemizin tarihini kitaplardan okuyup yaşayarak öğreniyoruz'

Etkin öğretim projesinde yer alan BİLSEM öğrencilerinden Maya Balcı " Bu projede hem Karia uygarlığını ve Hemithea'yı sadece kitaptan okuyarak değil yaşayarak ta öğrendik. Engelli yaşıtlarımıza ve arkadaşlarımıza öğretmeyi umuyoruz" sözleri ile projenin herkese hitap ederek bu bölgenin çocuk yetişkin yaşlı insanlar tarafından da öğrenilmesini istediklerini ifade etti.

Projeye katılan BİLSEM öğrencilerinden Beren Ünver ise "Kastabos Antik kenti ile ilgili bu projemizde Hemithea tapınağına gittik ve burada gerçekten öğrendiklerimizi pekiştirerek çok eğlenceli anlara sahip olduk" dedi

Öğrenci Elif Tuğ ise "Arkadaşlarım ve öğretmenim ile şifa için kurulmuş olan Hemithea tapınağına gittik. Tapınak yolunda yaptığımız yürüyüşten gerçekten huzur ve keyif aldım. Manzarası da çok güzeldi herkes gelip görmeli" şeklinde konuşarak etkin öğretim projesinde ve proje dahilinde kitap yazan ekibin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Marmaris BİLSEM öğretmeni Rahşan Bektaş ve öğrencileri bu projenin iki adımını tamamlamalarının ardından sürecin devam edeceğini ve proje sonunda da yaptıkları araştırmaların kitaba dönüşeceğini ifade ederek çok heyecanlı olduklarını belirtti.