Masalİstanbul'un uluslararası arenada büyük başarısı - Son Dakika
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Masalİstanbul'un uluslararası arenada büyük başarısı

30.06.2022 12:02
Masalİstanbul'un uluslararası arenada büyük başarısı

Küçükçekmece Belediyesi, Uluslararası Masal Festivali Masalİstanbul projesiyle katılım sağladığı 5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması'nın finalinde Londra ve California, gibi kentlerle birlikte, ilk 41 proje arasına seçilerek, yenilikçi kültür-sanat projeleri statüsünde yerini aldı.

Küçükçekmece Belediyesi, Uluslararası Masal Festivali Masalİstanbul projesiyle katılım sağladığı 5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması'nın finalinde Londra ve California, gibi kentlerle birlikte, ilk 41 proje arasına seçilerek, yenilikçi kültür-sanat projeleri statüsünde yerini aldı.

Küçükçekmece Belediyesi, Uluslararası Masal Festivali Masalİstanbul projesiyle katılım sağladığı 5. UCLG Uluslararası Ödül Yarışması'nın finalinde Londra, California, Dublin ve Melbourne gibi kentlerle birlikte, ilk 41 proje arasına seçilerek, yenilikçi kültür-sanat projeleri statüsünde yerini aldı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (United Cities andLocal Governments-UCLG) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde Dublin ve Buenos Aires kültür projeleriyle birinciliği paylaştı. Dünyanın dört bir köşesinden masal anlatıcılarının Küçükçekmece'de ağırlandığı festivalin ilk teması Kuş Kanadında Masallar olarak belirlendi. Küçükçekmece'de yaşayan 166 kuş türüne dikkat çekmek için 6 gün boyunca alanında uzman masal anlatıcıları, yetişkin ve çocuklara masallar anlatarak, masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptırdı. 2. Uluslararası Masalİstanbul Festivali Suyla Gelen Masallar temasıyla gerçekleştirilerek, pandemi ile kıymetini daha çok anladığımız uzun zamandır hiç bu kadar konuşulmamış, önemi kavranmamış, yaşamın vazgeçilmezi 'su'yu konu aldı.

Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti ilçedeki kültür merkezleri, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve kreşlerde çocuklarla, Hünerli Eller Çarşısı'nda ise kadınlarla buluştu. Bu çerçevede, ilçedeki iki hastanenin sağlık çalışanlarının çocuklarının öğrenim gördüğü kreşlerde, masal anlatıcıları çocuklarla bir araya geldi.

Ağaç Gölgesinde Masallar temasıyla bu sene 3.'sünü düzenlenen Uluslararası Masal Festivali Masalİstanbul Manuş Baba konseriyle son buldu. 6 gün boyunca yerli ve yabancı masal anlatıcıları, müzisyenler, edebiyatçılar, clown ve pandomim sanatçıları ilçenin 19 farklı noktasında vatandaşlarla buluşarak, katılımcıları masal yolculuğuna çıkardı. Festivalde yerel masal anlatıcılarının yanı sıra İtalyan, Fransız ve Güney Koreli alanında uzman anlatıcılar da Küçükçekmece'ye konuk oldu.

Hayatında hiç masal dinlememiş çocuklara Masal Kamyonu ile ulaşabilmenin önemini vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İletişim araçlarının yaygınlığı, küreselleşme ve gündelik hayat koşuşturması gibi bizi birbirimize bağlayan birçok değerden uzaklaşmaya başladığımız bu günlerde, masalın birleştirici gücüne inandık. 3 sene boyunca düzenlenen festival ile genç -yaşlı, kadın -erkek on binlerce kişiye ulaştık. Sadece Küçükçekmece'nin değil, bütün İstanbul'un yüzünde bir tebessüm oluşturduk. Uluslararası yapılan bir yarışmada derece almış olmak hepimizi gururlandırdı ve mutlu etti. Bu yarışmaya ilk kez katıldık. Küçükçekmecemizin ve Masalİstanbul'un dünyanın farklı şehirlerine tanıtılması ve örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Bu projeyi hazırlayan ve hayata geçmesi için çabalayan başta Kültür ve Sosyal İşleri Müdürüm Güney Özkılınç'a ve tüm ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eylül ayında ödül töreni düzenlenecek

UCLG ödülleri bu yıl, COVID-19 krizi ve salgın sonrası toparlanma bağlamında kültürel hakların savunuculuğunda bulunan veya önemseyen sistemlerin önemli bir parçası olarak kültürü teşvik eden şehirlere, yerel ve bölgesel yönetimlere ve şahıslara verildi. UCLG Meksiko Kültür 21 Uluslararası Ödülleri'ne dünya çapında 101 şehir, Türkiye'den ise 13 il ve ilçe adaylık için başvuruda bulundu. Yarışmanın ödül töreni, Eylül 2022'de Meksika'da düzenlenecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, California, Londra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Masalİstanbul'un uluslararası arenada büyük başarısı - Son Dakika

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