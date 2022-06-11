MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda - Son Dakika
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MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda

11.06.2022 20:32
MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda

Manisa'yı etkisi altına alan yağışlı havanın bugün gece saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.

Manisa'yı etkisi altına alan yağışlı havanın bugün gece saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 185 Çözüm Merkezinin de 24 saat acil durumlara hazır olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anlık ölçümlere göre gece saatlerinde yağışın şiddetinin artacağı belirtildi. 185 Çözüm Merkezinin 24 saat vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için hazır olacağı ifade edilirken, olabilecek taşkınlara karşı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı MAKOM ekiplerinin de sahada olacağının altı çizildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı acil durumlar için teyakkuzda bekleyeceği vurgulandı.

Vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi

Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre; vatandaşların aşırı yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava muhtelif noktalarda etkisini gösterirken, Büyükşehir ve MASKİ, MAKOM ekipleri muhtelif noktalarda yaşanan sıkıntılara müdahalede bulundu, gelen taleplere göre de sahadaki çalışmalara devam ediyor. - MANİSA

MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda
MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda
MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MASKİ ve Büyükşehir şiddetli yağışa karşı teyakkuzda - Son Dakika

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