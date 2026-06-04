Meclis'ten Trump'a Savaş Yetkileri Tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul etti.

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı barış umutları sürerken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde önemli bir oylama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul edildi. Cumhuriyetçi üyeler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson'un ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşa karşı oy kullanmaları dikkat çekerken, Trump'ın kendi partisinden yükselen muhalif sesler ABD Kongresi'ndeki İran savaşına yönelik tepkinin göstergesi olarak yorumlandı. Simgesel öneme sahip bu tasarının Senato'dan da geçmesi halinde Trump'ın önüne gitmesi bekleniyor. Ancak, Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. - WASHINGTON