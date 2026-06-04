Meclis'ten Trump'a Savaş Yetkileri Tasarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meclis'ten Trump'a Savaş Yetkileri Tasarısı

04.06.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul etti.

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı barış umutları sürerken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde önemli bir oylama yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısı 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul edildi. Cumhuriyetçi üyeler Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett ve Warren Davidson'un ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşa karşı oy kullanmaları dikkat çekerken, Trump'ın kendi partisinden yükselen muhalif sesler ABD Kongresi'ndeki İran savaşına yönelik tepkinin göstergesi olarak yorumlandı. Simgesel öneme sahip bu tasarının Senato'dan da geçmesi halinde Trump'ın önüne gitmesi bekleniyor. Ancak, Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meclis'ten Trump'a Savaş Yetkileri Tasarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

00:23
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
23:32
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti
23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 02:35:47. #7.12#
SON DAKİKA: Meclis'ten Trump'a Savaş Yetkileri Tasarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.