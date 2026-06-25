Medetli Karpuzu Geleceğe Taşınıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde yetişen Medetli karpuzu iyi tarımla geleceğe taşınıyor.

Medetli köyünde, bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Medetli Karpuzu, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalarla geleceğe taşınıyor. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Medetli Köyü'nde uygulanan proje çerçevesinde üreticilere iyi tarım uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verildi. Eğitimlerle üreticilerin bilinç düzeyinin artırılması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflendi. Coğrafi işaret tesciline sahip Osmaneli Karpuzu'nun kendine özgü aroması, lezzeti ve iri yapısıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Proje ile birlikte ürünün marka değerinin güçlendirilmesi ve güvenilir gıda üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "Medetli karpuzunda yürüttüğümüz iyi tarım uygulamaları ile hem üreticilerimizin bilinç düzeyini artırıyor hem de güvenilir gıda üretimini yaygınlaştırıyoruz. Amacımız, bu değerli ürünün marka değerini daha da güçlendirmektir" dedi. - BİLECİK