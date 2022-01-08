MEGSİS veri girişinin yüzde 97'si tamamlandı - Son Dakika

Kurum denetimleri kapsamında Kadastro Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Fuat Gürel, 2021 yılında yapılan çalışmaları hakkında Kadastro Müdürü Erkan Avcı'dan brifing aldı.

Kadastro çalışmaları hakkında slaytlar eşliğinde sunum gerçekleştiren Kadastro Müdürü Erkan Avcı, tarihçe, personel, vizyon ve misyonları hakkında kısa bilgiler vererek köy-mahalle birim sayısının 356, parsel sayısının 341 bin 116 olduğunu ifade etti.

Talebe bağlı olarak 2021 yılında 4 bin 149 adet işlem yapıldığını, kadastro müdürlüklerinde yer alan taşınmazlara ilişkin teknik bilgilerin tapu verileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda

hazırlanmış harita servisleri aracılığı ile bu bilgilere ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulması projesi olan Mekansal Gayrimenkul Sistemi projesinde toplam parselin 341 bin 630 olduğunu ifade eden Avcı, 332 bin 265 parselin girişinin yapıldığını oran olarak yüzde 97,27 gerçekleşme olduğunu, en kısa süre de kalan bölümlerin girişlerinin yapılacağını söyledi.

2010 yılı itibariyle bütün mahalle ve köylerde kadastro çalışmalarının tamamlandığını belirten Avcı bugüne kadar 150 birim ve 9 bin 540 parselde 2B kadastro çalışmasını yapıldığını, 2021 yılında 25 birim 18 bin 545 parselde sayısallaştırma çalışmalarının yapıldığını, 17 birim 13 bin 267 adet parselde güncelleme çalışmasını gerçekleştirildiğini aktardı. - KARABÜK