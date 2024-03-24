Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan tasavvuf müziğinin sevilen ismi Mehmet Kemiksiz, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Kayserilileri ilahilerle doyurdu.
Osmanlı Kültür Sokağı'nın sonunda kurulan etkinlik çadırında düzenlenen konsere Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, AK Parti ve MHP temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Konserin başında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; sanatçı Mehmet Kemiksiz'in kendisinin önemli bir dostu olduğunu belirterek, "Tasavvuf musikisini hem televizyonlarda hem de sahnelerde en iyi şekilde temsil eden güzel bir sanatçımız. Hem de son zamanlarda çok fazla bestesiyle Türk Tasavvuf Musikisinin yeniden canlanması, sonraki nesillere aktarılması yolunda çok güzel hizmetler yapıyor. Nice güzel ramazanlara ulaşmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum." dedi. Başkan Yalçın konuşmasının ardından sanatçı Mehmet Kemiksiz'e Yaman Dede ile Benim Adım Talas kitabı ve çiçek takdim etti.
Mehmet Kemiksiz de sanat müziğinden tasavvufa geniş bir yelpazedeki eserlerden oluşan unutulmaz bir konser verdi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Mehmet Kemiksiz, Osmanlı Kültür Sokağı'nda Ramazan etkinliğinde sahne aldı - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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