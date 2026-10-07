Mehmet Torunoğlu tek listeyle girdiği ATSO seçimini kazanarak güven tazeledi - Son Dakika
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Mehmet Torunoğlu tek listeyle girdiği ATSO seçimini kazanarak güven tazeledi

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Mehmet Torunoğlu tek listeyle girdiği ATSO seçimini kazanarak güven tazeledi
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ATSO'da yapılan Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Başkan Mehmet Torunoğlu, tek listeyle girdiği seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Torunoğlu, üyelerin teveccühünün sorumluluğu artırdığını belirterek seçimin birlik ve beraberlik içinde tamamlandığını söyledi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde mevcut Başkan Mehmet Torunoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üyelerinin seçilmesiyle başlayan organ seçim süreci, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri ile Disiplin Kurulu üyelerinin belirlenmesiyle tamamlandı.

Seçimlerde "Sarı Liste"nin öncülüğünü yapan mevcut Başkan Mehmet Torunoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimlerine tek listeyle girdi. Yapılan seçim sonucunda Torunoğlu, yeniden Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, üyelerin gösterdiği teveccühün kendilerine önemli bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "3-4 aylık bir maratonun sonucunda hamdolsun bir aradayız. Bizleri bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok şükür kazasız belasız, kimsenin kalbinin kırılmadığı bir seçim sürecini hep beraber tamamladık. Bizim için en önemlisi, bu seçimin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmış olmasıydı" dedi.

Kendisine destek veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür eden Torunoğlu, "Adıyaman'daki tüm üyelerimize, oyu olan olmayan, dua eden, bu dönem iyisiyle kötüsüyle destek veren tüm vatandaşlarımıza ve üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde sorumluluklarının arttığını vurgulayan Torunoğlu, "Bu süreçte verilen destek bize ciddi bir sorumluluk yükledi. Geçen dönem elimizden geldiğince çalışmalar yürütmüştük. Ancak bu dönem üyelerimizin teveccühü beni biraz daha sorumluluğa itti. Bu sorumluluk hepimizin. Buradaki başarı da hepimizin" diye konuştu.

Önceki dönem Meclis üyelerine de teşekkür eden Torunoğlu, "Bugün bir başarı varsa önceki dönem Meclis üyelerimizin bize verdiği güvenle var. Ben de onların güvenini boşa çıkarmamak için mücadele ettim. Seçim sonuçlarının Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Torunoğlu başkanlığındaki ATSO Yönetim Kurulu; Mahmut Arslan, Hasan Erdal Toprak, Uğur Alagöz, Mustafa Ulutaş, Mehmet Eroğlu, Mehmet Recep Yalçın, İbrahim Halil Akgün, Abdurrahman Yapıcı, Muhammed Fatih Coşkun ve Ahmet Genç'ten oluştu.

TOBB Genel Kurul Delegeliklerine Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ve Hüseyin Turan seçilirken, Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Özgür Bülent Açıkgöz, Kaddafi Erol, Ahmet Gündüz, Hacı Çetinçakmak, Hasari Doğan ve Ali Özbey seçildi.

ATSO'da yeni dönemle birlikte Mehmet Torunoğlu başkanlığındaki yönetimin, Adıyaman iş dünyasının sorunlarının çözümü ve kentin ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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