Başiskele Belediyesi Gençhaneler'in sayısını artıyor. Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve hizmet vermeye başlayan Altınkent Gençhane, Karadenizliler Gençhane ve Şehitekrem Gençhane'nin ardından Mehmetağa Mahallesi'nde de yeni bir Gençhane yapılacak.

Kaynak: İHA

Altınkent, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Mehmetağa Mahallesi'ne Gençhane yapılacak - Son Dakika

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