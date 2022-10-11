Mehmetağa Mahallesi'ne Gençhane yapılacak - Son Dakika
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Mehmetağa Mahallesi'ne Gençhane yapılacak

11.10.2022 09:45
Mehmetağa Mahallesi'ne Gençhane yapılacak

Başiskele Belediyesi tarafından Mehmetağa Mahallesi'ne yeni Gençhane yapılacak.

Başiskele Belediyesi tarafından Mehmetağa Mahallesi'ne yeni Gençhane yapılacak.

Başiskele Belediyesi Gençhaneler'in sayısını artıyor. Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve hizmet vermeye başlayan Altınkent Gençhane, Karadenizliler Gençhane ve Şehitekrem Gençhane'nin ardından Mehmetağa Mahallesi'nde de yeni bir Gençhane yapılacak.

Belediye Başkanı Yasin Özlü de, yeni Gençhane'nin yapılacağı Kullar Kent Meydanı'nda yer alan kafede incelemelerde bulunarak, projenin detayları hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı. Mehmetağa Gençhane, çalışmaların tamamlanmasının ardından çok yakın zamanda gençlerin hizmetine sunulacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Altınkent, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmetağa Mahallesi'ne Gençhane yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmetağa Mahallesi'ne Gençhane yapılacak - Son Dakika
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