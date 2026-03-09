Mehter Takımı ile Unutulmaz İftar Sürprizi - Son Dakika
Mehter Takımı ile Unutulmaz İftar Sürprizi


09.03.2026 09:51
Bursa Vatan Sevdaları Platformu, iftarda mehter takımı ile unutulmaz bir sürpriz yaşattı.

Bursa Vatan Sevdaları Platformu üyeleri, iftar davetine katıldıkları arkadaşlarına yanlarında mehter takımı götürüp unutulmaz bir sürpriz yaptı

Platform Başkanı Tarkan Gani ve beraberindeki platform üyeleri, Ümraniye'de restoran işletmeciliği yapan Yılmaz Sayın'ın verdiği iftar davetine Bursa Ertuğrul Gazi Mehter Takımı ile birlikte katıldı. İftar saatinde restorana gelen mehter takımı, marşlar eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle geceye renk kattı. Mehter takımının sürpriz ziyareti hem restoran müşterilerinin hem de Ümraniye halkının büyük ilgisini çekti.

Restoran önünde toplanan vatandaşlar mehter marşlarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Öte yandan doğum günü de aynı güne denk gelen restoran sahibi Yılmaz Sayın, mehter takımı eşliğinde gerçekleşen bu anlamlı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Gece boyunca mehter marşları eşliğinde hatıra fotoğrafları çekilirken, katılımcılar unutulmaz bir iftar programına tanıklık etti.

Hazırlanan sürpriz organizasyon, iftar programına katılan davetliler tarafından büyük beğeni topladı. İftar buluşması, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA




