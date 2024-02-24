Meksikalı Mariachiler, Türk Şarkılarıyla Büyük Alkış Topladı - Son Dakika
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Meksikalı Mariachiler, Türk Şarkılarıyla Büyük Alkış Topladı

Meksikalı Mariachiler, Türk Şarkılarıyla Büyük Alkış Topladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Meksikalı Mariachiler, verdiği konserde İstiklal Marşı ve Türk şarkılarını seslendirerek büyük alkış topladı. Türk ve Meksikalı gazetecilerin bir araya geldiği etkinlikte, medyanın iki toplumun birbirine yakınlaşması için önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Meksikalı gazeteciler, Türk dizilerini beğenerek izlediklerini ifade etti.

24.02.2024 13:42
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Yunus Emre Enstitüsü, Türk ve Meksikalı gazetecileri Mexico City'de bir araya getirdiği etkinlikte Meksikalı Mariachiler, verdiği konserde İstiklal Marşı ve seslendirdiği Türk şarkıları ile büyük alkış topladı.

Türk ve Meksikalı gazeteciler, Meksika'nın başkenti Mexico City'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Medya Buluşmaları"nda bir araya geldi. Etkinlikte iki toplumun birbirlerine yakınlaşması için medyaya düşen görev ele alınırken Meksikalı gazeteciler, Türk dizilerini beğenerek izlediklerini ifade etti. Etkinlik sonunda Mariachiler konser verdi.

Meksikalı Mariachiler, verdiği konserde İstiklal Marşı ile "Akdeniz akşamları" ve "Yollarda Bulurum Seni" Türkçe eserleri seslendirdi. Grup, büyük alkış topladı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Kültür, Diplomasi, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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