Meksikalı Mariachiler, Türk Şarkılarıyla Büyük Alkış Topladı

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Yunus Emre Enstitüsü, Türk ve Meksikalı gazetecileri Mexico City'de bir araya getirdiği etkinlikte Meksikalı Mariachiler, verdiği konserde İstiklal Marşı ve seslendirdiği Türk şarkıları ile büyük alkış topladı.

Türk ve Meksikalı gazeteciler, Meksika'nın başkenti Mexico City'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Medya Buluşmaları"nda bir araya geldi. Etkinlikte iki toplumun birbirlerine yakınlaşması için medyaya düşen görev ele alınırken Meksikalı gazeteciler, Türk dizilerini beğenerek izlediklerini ifade etti. Etkinlik sonunda Mariachiler konser verdi.

Meksikalı Mariachiler, verdiği konserde İstiklal Marşı ile "Akdeniz akşamları" ve "Yollarda Bulurum Seni" Türkçe eserleri seslendirdi. Grup, büyük alkış topladı. - MEXİCO CİTY