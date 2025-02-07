Melek Kından'ın Son Anları - Son Dakika
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Melek Kından'ın Son Anları

Aksaray'da zihinsel engelli Melek Kından, ailesinin yanında hayata veda etti.

07.02.2025 20:02
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Aksaray'da geçtiğimiz ay evinde hayatını kaybeden doğuştan zihinsel engelli Melek Kından'ın ailesi, son nefesine kadar evlatlarına bakmanın huzurunu yaşıyor.

Olay, 12 Ocak 2025 tarihinde Yunus Emre Mahallesi 7060 Sokak'taki 3 katlı müstakil evde yaşandı. Doğuştan engelli olan 33 yaşındaki Melek Kından, annesi Zeynep Kından ve babası Hasan Kından ile birlikte yaşam mücadelesi verirken, her geçen yıl zihinsel engeli arttı. Kından, rahatsızlığının son zamanlarında ise yakınlarını da tanımamaya başladı. Melek Kından'ın durumu ağırlaşınca aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, sağlık ekipleri eve gelmeden Kından babasının kucağında son nefesini verdi.

Melek Kından'ın ablası Nurgül Kından, "Kızımız doğuştan zihinsel engelliydi. Yaşı ilerledikçe beyin küçülmüş. Bizi önceden tanırdı, son zamanlarda tanımamaya başladı. Kızımıza ailesi çok iyi bakardı. Her şeyiyle ilgilenirlerdi. Doktorlar hep ayağımıza gelirlerdi ama takdir buraya kadarmış" diye konuştu.

Melek Kından'ın hayatını kaybettiği günü anlatan Melek Kından'ın amcası Cengiz Kından (77) ise, "Olay günü öğle namazına 5 dakika kala ölen kızımızın annesinden benim eşime telefon gelmiş. Ben de camiye girmeden koşarak geldim. Kızımız babasının kucağındaydı. Babası nefes alıp almadığını kontrol ediyordu. Nefes almadığını fark ettik. Ben de hemen 112'yi aradım. Sonra sağlık ekipleri geldi. Bu arada polis de geldi. Daha sonra başka bir doktor gelerek kontrollerinin ardından normal ölüm raporu verdi" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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