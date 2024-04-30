Melikgazi Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Palancıoğlu, emek veren ve üreten herkesin birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayarak, işçilerin hakkına sahip çıkmanın önemine değindi.

30.04.2024 15:41  Güncelleme: 15:44
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün alın teriyle emek veren, üreten herkesin birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayan, üreten işçilerimiz, geleceğimizi inşa eden kardeşlerimizdir. Çalışmak dinimizce ibadet sayılırken, öte yandan çalışanın hakkı da net bir şekilde gözetilmektedir. 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz' diye buyuran Peygamberin ümmeti olarak işçinin hakkına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Ülkemizi ileriye taşımak için canla başla çalışmak, günden güne daha refah bir toplum olmamızı sağlayacaktır. Bizler her zaman ekmeğini taştan çıkaran, gecesini gündüzüne katarak evine helal ekmek götüren kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta mesai arkadaşlarım olmak üzere çalışan, üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor; bu anlamlı günün birlik ve kardeşlik duyguları içerisinde kutlanmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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