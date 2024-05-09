Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Kadın Kooperatifini Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından tahsis edilen binada kurulan Ağırnas Mimarsinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti. Başkan Palancıoğlu, aspir yağı üretimi hakkında bilgi verdi ve desteklerini ifade etti.

09.05.2024 10:23  Güncelleme: 10:45
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından tahsis edilen binada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan Ağırnas Mimarsinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Aspir yağının hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından birçok faydası olduğun belirten Başkan Palancıoğlu, "Burada yeni kurulan Kadın Kooperatifimiz vasıtasıyla aspir yağı üretiliyor. Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in himayelerinde kurulan Kadın Kooperatifi'ne biz de belediyemize ait bir binayı bakım ve onarımını yaparak tahsis ettik. Aynı zamanda tefrişini de biz yapıyoruz. Sayın Valimiz de sağ olsun, burada alet ve ekipmanları, yağ çekme makinalarını tedarik etti. Aspir yağı almak isteyen vatandaşlarımız gelip buradan satın alabilecekler. İçerisinde cafe olacak. Vatandaşlarımız burada çay, kahve içebilecekler. Kadınlar arasında büyük bir dayanışma söz konusu. Vali Bey'in ayarlamasıyla özel bir firmaya, ulusal zincire aspir yağı farklı boyutlarda üretilerek satılacak. Ağırnas Mahalle Muhtarımıza, Ağırnas Kadın Kooperatifi Başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu iş büyüyerek devam edecek. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Şerife Tural, başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek Ağırnas kadınlarına çalışmalarıyla örnek olacaklarını, aspir yağı üretim işini geliştirmek istediklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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