Melikgazi Belediye Başkanı Mahalle Mahalle Geziyor

31 Mart yerel seçimleri için mahalle mahalle gezmeye devam eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip, istek ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.
'Sen, ben yok, biz varız' diyerek, Melikgazi'yi hep birlikte daha güzel bir ilçe haline getireceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi'mizi hep birlikte çalışkan mesai arkadaşlarımla birçok eser ve hizmetlerle buluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermeye, çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştirdik. İnşallah yeni dönemde de bu böyle olacak. İlçemize uyum ve dayanışma içinde, ortak akılla hizmet edeceğiz. Bu çerçevede mahalle ziyaretlerimiz, esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Hunat Mahallesi esnafımızı AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Tayyar Şahin ve kıymetli ilçe teşkilatımız ile birlikte ziyaret ettik. Bizleri büyük bir heyecan ve samimiyetle karşılayan esnafımıza güzel temennileri, güler yüzleri için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel afeti sonrasında Meteoroloji'nin Burdur ve Isparta için turuncu uyarıda bulunduğunu belirterek vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istedi.
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