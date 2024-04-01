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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçim zaferini kutladı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçim zaferini kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçim zaferini kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanmasının ardından Melikgazili hemşehrilerine teşekkür etti ve önümüzdeki 5 yıl için daha güzel projelerin uygulanacağını söyledi.

01.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:47
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31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, destekleri için Melikgazili hemşehrilerine teşekkür etti.

Önümüzdeki 5 yıl Melikgazi için çok daha güzel, çok daha farklı projelerin uygulandığı bir dönem olacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Hemşehrilerimizin desteği ile Melikgazi'mizde bir 5 yıl daha hizmet edeceğiz. Melikgazili hemşehrilerimin bana göstermiş olduğu güven ve destek için çok teşekkür ederim. Seçim çalışmalarımız süresince bizlerin yanında yer alan her kim olursa olsun herkesten güler yüz, yoğun ilgi ve alaka gördüm. Sosyal ve gerçek belediyecilik anlayışıyla ilçemizde takdire şayan bir 5 yıl geçirdik. İnşallah önümüzde 5 yıl gibi uzun bir süre var. Hazırladığımız projeleri şimdi hayata geçirme zamanı. Amacımız her zaman ilçemizi daha yukarı daha ileriye götürmek olacak. Seçimlerde verdiğiniz destek ve güvenin devam etmesi, bu 5 yılda bizim motivasyonumuzu daha da artıracak ve hizmet aşkımızı daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Bizler halkımızın kararına her zaman inandık ve güvendik. Bu görevi yeniden Melikgazi'mize yakışır şekilde dürüstçe, sevgiyle, yılmadan yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Seçim öncesinde yaptığımız çalışmalarımızda bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP İl Teşkilatlarımıza, Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Tayyar Şahin ve ilçe teşkilatımıza, MHP Melikgazi İlçe Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın ve teşkilatına, gönüllerini, evlerini açan, bizlere oy veren tüm Melikgazili vatandaşlarıma canı gönülden teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. Durmadan, yorulmadan yola devam Melikgazi" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, seçim zaferini kutladı - Son Dakika

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