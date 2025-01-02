Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu\'ndan Regaip Kandili Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında İslam aleminin kandilini kutlayarak birlik, kardeşlik ve hoşgörü vurgusu yaptı.

02.01.2025 12:03  Güncelleme: 12:05
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin kandilini kutladı.

Mesajında mübarek kandil gecelerinin birlik ve beraberliği sağlayarak kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

" Recep ayının ilk Perşembe'sini Cuma'ya bağlayan, mübarek Üç Ayların başlangıcı, rahmet, bereket ve mağfiret dolu Regaip Kandili'ni bu gece idrak edeceğiz. Rahmeti, mağfireti bol Rabbimizin bizlere manevi bir fırsat olarak sunduğu Regaip Kandili ile on bir ayın sultanı Ramazan'ın da gelişini de hissetmekteyiz. Dua kapılarının ardına kadar açıldığı, tövbelerin kabul olunduğu bu mübarek gece kalplerimizin arınması için fırsattır. Birlik ve beraberliğin sağlandığı, kardeşlik duygularının pekiştiği Regaip Kandili'nin feyziyle, hep birlikte Rabbimize yönelmenin mutluluğunu yaşayacağız. Mübarek Regaip Kandili'nin iyiye ve güzele yönelmemize, manevi yönlerimizin güçlenmesine, hoşgörü ve kardeşlik ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni eder; başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda zulüm gören tüm Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna, barışa ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Politika, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika

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