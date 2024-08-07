Melikgazi Belediye Başkanı Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Sedat Sırrı Arısoy\'u ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yeni atanan Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

07.08.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Melikgazi Kaymakamlığı'na atanan Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yeni Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile uyum içerisinde Melikgazi'ye hizmet edeceklerini belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

"Değerli Melikgazi Kaymakamımız Bülent Karacan Bey Beylikdüzü'ne atandı. Dört sene gibi uzun bir süre birlikte uyum içerisinde çalıştık. Şimdi sağ olsun yeni Kaymakamımız göreve başladı ve inşallah bundan sonra yine Bülent Bey ile olduğu gibi kendisiyle de her zaman uyum içerisinde çalışacağız. Sayın Valimizin Başkanlığında, Melikgazi Kaymakamımız ve ilçe yönetimimiz ile birlikte inşallah 600.000 nüfuslu Melikgazi'mize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Değerli Kaymakamıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:41:10. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Sedat Sırrı Arısoy'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement