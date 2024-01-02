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Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde Yeni Yollar Açtı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde Yeni Yollar Açtı

Melikgazi Belediyesi, Melikgazi ilçesinde gece gündüz çalışarak Erenköy Mahallesi'nde yeni açılan yollara sıfır asfalt yaparken, 2 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını da tamamladı. Yapılan çalışmalarla ilçedeki yollar daha konforlu hale getirildi ve trafik yoğunluğu azaltıldı.

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi\'nde Yeni Yollar Açtı
02.01.2024 - 14:09,
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Melikgazi ilçesine daha konforlu yollar kazandırmak için gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde yeni açılan yollara sıfır asfalt yaparken, 2 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını da yol çizgilerini yaparak tamamladı.

Yapılan yol çalışmaları ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "lçemizde bir yandan mevcut yollarımızı iyileştirirken bir yandan da ihtiyaç olan güzergahlarda yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Melikgazi'mizde rekor seviyede yeni asfalt yol çalışması yaptık. İlçemizdeki yollarımız yapılan çalışmaların ardından daha konforlu hale geldi. Amacımız, ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarına asfalt yollar yaparak vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak. Yatırımlarımızı sürdürürken mahallelerimizin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Melikgazi'de yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hareket ederek çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çerçevede Erenköy Mahallemizde Billur Bağları Caddesi ve devamında Reyhan Tepesi Caddesi'nde yol yenileme ve yeni yol yapım çalışması yaptık. Ayrıca yaya yolu ve araçlar için korkuluk çalışmaları da tamamlandı. Bu bölgede 5.500 ton asfalt ile toplamda 2 kilometre yol çalışması yapıldı. Yapmış olduğumuz yeni yollar ile trafik yoğunluğunu azaltmayı, vatandaşlarımızın günlük hayatında ulaşımını daha kolay ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Yeni yollarımız Melikgazi halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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