Melikgazi Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor
Melikgazi Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Melikgazi Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor
11.08.2025 11:06  Güncelleme: 11:08
Melikgazi Belediyesi, güneş enerji santralleri sayesinde 2025 yılının ilk 7 ayında 2.239.082.5 kWh elektrik üreterek 11.593.746 TL kazanç elde etti. Bu projelerle çevre dostu enerji üretimi desteklenirken, enerji maliyetleri de düşürülüyor.

Doğal kaynakların enerjiye dönüştürülmesi amacıyla güneş enerji santralini (GES) ilçenin birçok yerinde kullanan Melikgazi Belediyesi; 2025 yılının ilk 7 ayında 2.239.082.5 kWh ürettiği elektrikten 11.593.746 TL kazanç elde etti.

Melikgazi'de elde edilen gelir ile 2016-2025 yılları arasında 12.763 ton karbondioksit salınımı, 607 bin 777 adet ağacın yok olması engellenirken, 24 bin 976 konutun da elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretildi. GES'lerden elde edilen kazancın belediye bütçesine katkısının her geçen yıl artarak devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yenilenebilir enerji sistemleri ülkemizin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması adına önemli projeler arasında yer alıyor. İlçemizde güneş potansiyelini enerjiye dönüştürmek için birçok alanda ve yerde GES ile ilgili çalışma yapıyoruz. Belediye binaları, otopark alanları, pazar yerleri, çatı üzerleri gibi kamusal alanları GES projelerine entegre ediyoruz. Böylece hem çevre dostu enerji üretimini destekliyor hem de belediyemizin enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyoruz. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda belediyemizin GES ile ilgili yaptığı her çalışma çok kıymetli. Melikgazi'miz GES yatırımıyla sadece çevre dostu bir yaklaşım sergilemekle kalmıyor aynı zamanda ekonomiye de önemli katkılar sağlıyor. Güneş enerji santrallerimiz sayesinde hem ekonomik hem ekolojik hem de sosyal kazanımlar elde ediyoruz. Enerji bağımsızlığımız ile hem bugüne hem de yarına yatırım yapmış oluyoruz. 2016-2025 yılları arasında Melikgazi Belediyemiz güneş enerji santrallerinden 29.972.121,52 kWh elektrik üretti. 65.370.033. TL kazanç elde edildi. 2025 yılı ilk 7 ayındaki elektrik üretimi ise yaklaşık 2.239.082.5 kWh. Yani bu ilk 7 ayda güneş enerji santrallerimizden 11.593.746 TL kazanç elde ettik. Böylece hem enerji maliyetlerini düşürmüş olduk hem de çevreye de katkı sunduk. Bu ilk 7 aylık dönemde bin 865 konutun ihtiyacını karşılayacak kadar enerji ürettik" dedi.

Çevre dostu projelerine kentsel dönüşüm bloklarını da dahil ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu; "İlçemizde mahallelerimizi kentsel dönüşüm ile dönüştürürken çevre dostu, yenilenebilir enerji kullanmaya da özen gösteriyoruz. Kayseri'de yine bir ilke imza atarak Yıldırım Beyazıt kentsel dönüşüm bloklarımızın çatısına GES kurduk. Burası 60 kWe/ 71,4 kWp güce sahip. Toplam 6 blok binanın çatısına yaptığımız güneş enerji santralleri ile binaların ortak kullanım alanlarındaki elektrik tüketimini karşılamayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz örnek projelerle, müteahhitlerimizi yenilenebilir enerji çözümlerine yönlendirmeyi ve bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmalıyız. Melikgazi Belediyesi olarak enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanma hedefimizle yenilenebilir, tükenmeyen bir enerji kaynağı ve doğa dostu GES projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor
