Melikgazi Belediyesi Hunat Mahallesi'nde Büyük Bir Park Yapıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Hunat Mahallesi'nde Büyük Bir Park Yapıyor

Melikgazi Belediyesi Hunat Mahallesi\'nde Büyük Bir Park Yapıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi'nde 6000 metrekare alanda büyük bir park yapacaklarını ve peyzaj için yeni bitkilerin dikimine başladıklarını belirtti.

14.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:14
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Hunat Mahallesi'nde 6000 metrekare alanda büyük bir park yaparak şehre nefes aldıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, parkın peyzajı için yeni bitkilerin dikimine başladıklarını belirtti.

Melikgazi'de her alanda çalışma yaptıklarını ve birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Şehrin tam merkezinde, Hunat'tayız. Burada 6000 metrekare alanda çok güzel bir park kazandırdık. Yalova'dan yeni bitkiler getirdik. Bitkilerle peyzaj tasarımını yapmaya başlıyoruz. Şehrin merkezini güzelleştirmemiz önemli. 2019 seçimlerinde söylemiştim. Şehrin merkezi bizim misafir odamız demiştik. Gön Han'da çalışıyoruz, restorasyonu bitmek üzere. Hunat'ta kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir çalışmalarımız var. Eski okulu buradan kaldırıp yeni yerine taşıdık. Nazmi Toker'in eski binasını Kayseri'nin en güzel Sanat ve Kültür Merkezi yapacağız. Burada farklı etkinliklerimiz olacak inşallah. Çeşitli konserler, programlar yapıp şehir merkezini canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Burada rengarenk bitkilerimiz var. Sadece ağaç dikmiyoruz, aynı zamanda da böyle çok güzel renkli bitkilerimizi de bu parkta toprakla buluşturacağız. Köşk Medrese ve Gön Han'ı da bu bitkilerle buluşturacağız. Dolayısıyla restorasyonunu yaptığımız yerler ve parklarda da böyle güzel çalışmalara imza atacağız. Hunat bölgesinde otoparkıyla, yeşilliğiyle, sanat atölyesi ile güzel bir mekan ortaya çıktı. Hayırlı olsun. Allah birlik ve beraberlik içerisinde bu tür çalışmaları yapmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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