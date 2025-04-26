Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü ile Dijital Dönüşüm Sürecini Hızlandırdı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü ile Dijital Dönüşüm Sürecini Hızlandırdı

Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü ile Dijital Dönüşüm Sürecini Hızlandırdı

Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinin süreçlerini dijital ortama taşıyan yeni bir yazılım modülü geliştirdi. Bu modül sayesinde anlaşma ve hak ediş işlemleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 5 milyon TL tasarruf sağlayan modül, kurum içi veri paylaşımını artırarak kentsel dönüşüm süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi hedefliyor.

26.04.2025 12:11  Güncelleme: 12:13
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Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, kentsel dönüşüm projelerinin anlaşma ve hak ediş süreçlerini dijital ortama taşıyan yeni bir yazılım modülü geliştirdi.

Kullanıcı odaklı ve parametrik bir yapıda tasarlanan Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü, Melikgazi Belediyesi'nin dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde hayata geçirildi. Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü, proje yönetiminde kritik öneme sahip anlaşma ve hak ediş işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca modül, dış kaynak kullanılmaksızın, kurum içi bilgi birikimi ve teknik altyapı ile geliştirilerek yaklaşık 5 milyon TL'lik bir tasarrufun kurum bünyesinde kalmasına imkan tanıdı.

Yenilikçi ve kullanıcı dostu ara yüz

Modülün en dikkat çekici yönlerinden biri, sade ve kullanıcı dostu ara yüzleriyle her düzeyde personele kolay kullanım imkanı sağlaması. Kentsel dönüşüm projelerinde sık karşılaşılan işlemler için özel olarak optimize edilen ekranlar, işlem sürelerini kısaltıyor ve hata oranlarını minimuma indiriyor. Ayrıca, parametrik yapı sayesinde modül farklı proje tiplerine veya yönetmelik değişikliklerine hızlıca adapte olabiliyor.

Dijitalleşme sürecine önemli katkı

Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü, sistemin kurum genelinde yürütülen dijitalleşme çalışmalarının önemli bir parçası olmayı başardı. Geliştirilen modül, sürdürülebilirlik ve kurumsal hafıza açısından da önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca ilerleyen dönemlerde modülün, farklı müdürlüklerle entegre edilerek daha geniş kapsamlı bir yapıya dönüştürülmesi planlanıyor. Böylece kurum içi veri paylaşımı artacak, süreçler daha merkezi bir yapı üzerinden yönetilebilecek.

Kurum içi işleyişe yeni bir soluk

Geliştirilen bu modül, sadece teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde, kurumun işleyişine hız, esneklik ve güvenlik kazandırarak kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesine imkan tanıyor. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün dijital altyapısını güçlendiren bu tür projelerin, şehircilik alanındaki dönüşüm politikalarına da destek sağlayarak, vatandaş odaklı hizmet sunumunu bir üst seviyeye taşıması hedefleniyor.

İlçe genelinde büyük kentsel dönüşüm çalışmalarına imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, geliştirilen modül için Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, " Melikgazi Belediyemiz birçok alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik birbirinden kıymetli hizmetleri hayata geçiriyor. Tüm bu çalışmaları nitelikli bir şekilde sonuçlandırmak için ilgili birimlerimizde ciddi çalışmalarımız söz konusu. AR-GE ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülümüz ile 5 Milyon liralık bir tasarruf sağladık. Kurum içi veri paylaşımlarının artması, iş süreçlerinin hızlanması ile vatandaşlarımıza daha nitelikli hizmet sağlayacak olan modül için emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yenilikçi, ileriye dönük, hizmet odaklı çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi, Kentsel Dönüşüm İş Takip Modülü ile Dijital Dönüşüm Sürecini Hızlandırdı - Son Dakika

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