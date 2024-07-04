Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı'nda Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı'nda Kura Çekimi Yapıldı

Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı\'nda Kura Çekimi Yapıldı

Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı'nda çiftçilerin organik ürünlerini vatandaşlara sunmak için yapılan kura çekimi, şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi.

04.07.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiftçilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı için kura çekimi düzenlendi. Pazarcıların daha adil ve şeffaf bir şekilde pazarda yerlerini belirlemek için yapılan kura çekimi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

"Hem üreticilere destek oluyor hem de vatandaşlarımızı organik gıdayla buluşturuyoruz"

Köy pazarının yerel ekonomiye olan katkısının önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Köy Pazarlarımızla hem üreticilerimize destek oluyor hem de halkımızı temiz ve organik gıdayla buluşturuyoruz. Köy Pazarlarımız yerel ekonomimize katkı sağlarken aynı zamanda vatandaşlarımız için sosyal bir buluşma noktası olma özelliği de oluşturuyor. Bu çerçevede hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gören Köy Pazarı uygulamamızın kura çekimini şeffaf bir şekilde tamamladık. Çiftçilerimizin organik ve sağlıklı ürünlerini tarladan direkt olarak halka sunduğu, vatandaşlarımız tarafından çok sevilen bu uygulamamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Pazarlarımızda tezgahlarını açacak tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, tüm hemşehrilerimizi Köy Pazarlarımıza alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.

Üretici Pazarları İldem, Tacettin Veli ve Keykubat mahalleleri olmak üzere ilçenin üç ayrı bölgesine kurulacak. İldem Mahallesi Köy Pazarı Salı ve Perşembe günleri, Tacettin Veli Mahallesi Köy Pazarı Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Keykubat Mahallesi Köy Pazarı ise Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri açık olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Tarım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı'nda Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:24:39. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı'nda Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement