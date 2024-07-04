Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı\'nda Kura Çekimi Yapıldı

Yerel

Çiftçilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Melikgazi Belediyesi Köy Pazarı için kura çekimi düzenlendi. Pazarcıların daha adil ve şeffaf bir şekilde pazarda yerlerini belirlemek için yapılan kura çekimi, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi ve belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

"Hem üreticilere destek oluyor hem de vatandaşlarımızı organik gıdayla buluşturuyoruz"

Köy pazarının yerel ekonomiye olan katkısının önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Köy Pazarlarımızla hem üreticilerimize destek oluyor hem de halkımızı temiz ve organik gıdayla buluşturuyoruz. Köy Pazarlarımız yerel ekonomimize katkı sağlarken aynı zamanda vatandaşlarımız için sosyal bir buluşma noktası olma özelliği de oluşturuyor. Bu çerçevede hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gören Köy Pazarı uygulamamızın kura çekimini şeffaf bir şekilde tamamladık. Çiftçilerimizin organik ve sağlıklı ürünlerini tarladan direkt olarak halka sunduğu, vatandaşlarımız tarafından çok sevilen bu uygulamamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Pazarlarımızda tezgahlarını açacak tüm çiftçilerimize kolaylıklar diliyor, tüm hemşehrilerimizi Köy Pazarlarımıza alışveriş yapmaya davet ediyorum" dedi.

Üretici Pazarları İldem, Tacettin Veli ve Keykubat mahalleleri olmak üzere ilçenin üç ayrı bölgesine kurulacak. İldem Mahallesi Köy Pazarı Salı ve Perşembe günleri, Tacettin Veli Mahallesi Köy Pazarı Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, Keykubat Mahallesi Köy Pazarı ise Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri açık olacak. - KAYSERİ