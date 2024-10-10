Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi

Melikgazi Belediyesi\'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi

Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 4 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm projesi için kat karşılığı ihale düzenledi. Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüme verdikleri önemi vurguladı.

10.10.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Melikgazi Belediyesi Battalgazi Mahallesi'nde 36 adet daire ve 4 adet dükkandan oluşan 1 blok için kat karşılığı kentsel dönüşüm ihalesi düzenledi.

Melikgazi'de vatandaşlara pek çok alanda rekor hizmetler sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüme verdiği önemle adından söz ettiriyor. Melikgazi'de 6 farklı noktada gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile sağlıklı, dayanıklı, nitelikli, depreme dayanıklı yapıları hayata geçiren Başkan Palancıoğlu, eski adıyla Küçükali Mahallesi, yeni adıyla Battalgazi Mahallesi'ni adeta yeniden inşa ediyor. Gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile yeni yapıları ilçeye kazandırmakla kalmayıp kentsel dönüşüm alanlarının çevre düzenlemeleriyle de yaşam alanı oluşturduklarını belirten Başkan Palancıoğlu; Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları kapsamında 36 adet daire ve 4 adet dükkandan oluşan 1 blok için kat karşılığı ihale düzenlediklerini belirterek şunları söyledi;

"Hizmet aşkı ve çalışma sanatımızla ilçemizi günden güne ileriye taşımaya, her adımımızda imza eserler bırakmaya gayret ediyoruz. 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Melikgazi'mizde birçok alanda hizmet sağlıyoruz. Belediyecilik faaliyetlerimizin yanı sıra, eğitimden sağlığı, kültürden sanata birçok alanda vatandaşlarımızı memnun etmenin gayreti içerisindeyiz. Bilindiği üzere ilçemizde 6 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm, bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Atıl halde olan konutları dönüştürerek, daha sağlıklı, daha dayanıklı, nitelikli yaşam alanlarını sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu noktada ciddi bir talep söz konusu. Eskimiş, işlevini kaybetmiş, dayanıksız yapıları kentsel dönüşüm ile dönüştürüyoruz. İlçemizin görüntüsünü bozan, tehlike arz eden metruk yapıları da kaldırarak yeni, modern bir Melikgazi'yi inşa ediyoruz. Bu kapsamda Battalgazi Mahallemizde 36 adet daire ve 4 adet dükkandan oluşan kat karşılığı yeni bir ihale düzenledik. İhaleyi kazanan firmamızı tebrik ediyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum. Melikgazi'mize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Vatandaşlarımızın hayır duasını alacağımız, hayatını kolaylaştıracağımız, yüzünü güldüreceğimiz hizmetlerimiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm İhalesi - Son Dakika

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