Melikgazi'den saha çalışanlarına trafik eğitimi - Son Dakika
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Melikgazi'den saha çalışanlarına trafik eğitimi

Melikgazi\'den saha çalışanlarına trafik eğitimi
19.06.2026 12:15  Güncelleme: 12:17
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Melikgazi Belediyesi, temizlik işleri müdürlüğünde görevli ağır vasıta şoförleri ve iş makinası operatörlerine trafik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde emniyet kemeri, hız sınırı, telefon kullanımı gibi konular ele alındı.

Melikgazi Belediyesi; Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli ağır vasıta şoförü ve iş makinası operatörlerine yönelik Trafik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi.

Belediyenin iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve trafik polisleri tarafından Geri Dönüşüm Tesisi Eğitim Salonunda verilen eğitimde sahada çalışanlara faydalı bilgiler aktarıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürüttüğümüz eğitim ve denetim çalışmalarımız devam ediyor. Çalışanlarımız ve vatandaşlarımız için daha güvenli hizmet alanları oluşturuyoruz. Sahada teknik birimlerde çalışan mesai arkadaşlarımız Melikgazi Belediyesi'ni temsil ediyor. Onların trafikte yaptığı çalışmalarda alacağı tedbirler kadar vatandaşa karşı kullandığınız üslup, duruş şekli ve tavır da çok önemli. Bu bakımdan her zaman tedbirli olmalı, trafikte kurallara uymalı ve davranışlarımızla vatandaşlarımıza karşı saygılı olmalıyız. Melikgazi Belediyesi olarak personelimizin gelişimi ve farkındalığı için kurum içi eğitimlerimiz devam edecek. Eğitimi veren uzmanlarımıza ve eğitime katılan personelimize teşekkür ederim" dedi. Trafik polislerinin verdiği eğitimde iş makinası operatörlerine emniyet kemeri kullanımı, güvenli sürüş, sürüş esnasında telefon kullanılmaması gerektiği, hız sınırına uyulması, sigara içilmemesi gibi konularda hatırlatma da yapıldı.

İlk yardım bilgilerinin de yer aldığı eğitimde ayrıca çalışanlara meydana gelen trafik kazaları ve yapılan ihlaller de anlatılarak hatalara dikkat çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Belediye, Kayseri, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'den saha çalışanlarına trafik eğitimi - Son Dakika

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