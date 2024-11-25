Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Açılıyor

Melikgazi Belediyesi\'nden Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Açılıyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Kayseri Valiliği ile işbirliği yaparak 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitim verecek Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nu açıyor. Yoğun eleştirel düşünme becerileri geliştirilmesi ve topluma yön verecek liderlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

25.11.2024 11:39  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitime önem veren yatırımları ile örnek olan Melikgazi Belediyesi, bir ilke daha imza atarak belediye kapsamında ücretsiz eğitim verecek olan Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nu açıyor.

Kayseri Valiliği ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile kurulacak olan okulda katılımcıların bilgi birikimlerini derinleştirmesi, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi, toplumsal konularda farkındalık kazanması hedeflenerek, topluma ışık olacak düşünce liderlerinin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine özel olarak açılacak okul hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençlerimizin geleceği bizim için önemli. Birçok okul ve birçok kütüphane yaptık. Eğitime önem veren belediye olarak öğrencilerimizin ve gençlerimizin her zaman yanındayız. 'Önce Eğitim' temamızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Kayseri Valiliği'miz ile birlikte Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'muzu açıyoruz. Katılımcılar mantık, sosyoloji, psikoloji, felsefe, edebiyat, dijitalleşme, tarih, sinema ve müzik gibi alanlarda eğitim alacak. Her bir alanın dersini, konusunda uzman danışmanlar, deneyimli ve seçkin öğretmenler verecek. Ücretsiz eğitimin verileceği bu okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere, üniversitelerce akredite edilen sertifikalar verilecek. Gençlerimizin geleceğine bu okulda güzel bir yatırım yapmasını planlıyoruz. Eğitimi okul haricinde Gülük Mahallesi'nde tarihi bir konak olan Filinta Konağı'nda vereceğiz. Aralık ayında başlayacak olan eğitimlerimiz 6 ay sürecek. Eğitimler haftada 3 gün; Salı ve Perşembe günü saat 17.00 ile 19.00, Cumartesi günü ise 13.00 ile 17.00 arasında verilecek. Aynı zamanda bazı aralıklarla vatandaşlarımızın da katılacağı konferanslar da düzenleyeceğiz. Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'muza katılmak aramızda olmak isteyenler için son başvuru tarihi 29 Kasım 2024. Başvuru yapmak için https://mgazi.li/8333b5 linkini ziyaret edebilirsiniz. Kendisine yatırım yapmak isteyen ve topluma ışık olmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Valiliği, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:58 Fenerbahçe’ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor Fenerbahçe'ye şok: Aylar önce anlaştıkları futbolcu başka takıma gidiyor
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
18:18 Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu Survivor 2025 All Star-Gönüllüler Sezonu İçin İlk Yarışmacı Belli Oldu
18:17 Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti Teyze Elif Akyüz Düştü, Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 13:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi'nden Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.