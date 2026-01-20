Akıl Küpü Kütüphaneleri dolup taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Akıl Küpü Kütüphaneleri dolup taşıyor

Akıl Küpü Kütüphaneleri dolup taşıyor
20.01.2026 13:26  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde Melikgazi Belediyesi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri, ders çalışmak ve kitap okumak isteyen binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Başkan Palancıoğlu, gençlerin gelişimi için projelerine devam edeceklerini vurguladı.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinde binlerce öğrencinin tercih ettiği Melikgazi Belediyesi'nin Akıl Küpü Kütüphaneleri; ders çalışarak ve kitap okuyarak vakitlerini değerlendirmek isteyen öğrencilerle dolup taşıyor.

İlçede bulunan 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesinin sessiz ve nezih ortamıyla yarıyıl tatilinde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen öğrencileri ağırlamaya devam ettiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi ilçemizde gençliğe yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik projelerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimiz hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kütüphanelerimiz tatilde olan gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Tatil süresini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphaneleri doldurarak akşam saatlerine kadar güvenli ve sıcak ortamda ders çalışıyor. Sessiz ve konforlu çalışma ortamlarımız ve zengin kitap koleksiyonlarımız ve ücretsiz internet imkanımızla, kütüphanelerimiz özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Buralarda grup çalışma alanının yanında ortak çalışma ve sessiz okuma alanı olmak üzere birçok özellik bulunuyor. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, sadece ders çalışma alanı değil; aynı zamanda öğrenmenin, okumanın ve kendini geliştirmenin merkezi olmaya devam ediyor. Gençlerin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlayan kütüphanelerimiz kaliteli zaman geçirmek isteyen genç arkadaşlarımızın buluşma noktası oluyor. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı dilerim" dedi.

Yarıyıl tatilini ders çalışarak geçirmek isteyen öğrenciler Melikgazi Belediyesi'nin kütüphanelerinde sunduğu hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, Başkan Mustafa Palancıoğlu'na da bu kütüphanelerde sunulan hizmetler için teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akıl Küpü Kütüphaneleri dolup taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:20:21. #7.11#
SON DAKİKA: Akıl Küpü Kütüphaneleri dolup taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.