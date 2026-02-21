Melikgazi\'de Ramazan İftar Çadırları Kuruldu

Melikgazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 3 farklı noktada iftar çadırları kurdu.

Çadırlarda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram edildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok hizmeti sizlere sunuyoruz. Ramazan ayı ile birlikte iftar programları düzenliyoruz. Melikgazi Belediyemizin yanındaki otoparkımızda kurduğumuz iftar çadırımızda yaklaşık 400 kişi iftar yapabiliyor. İki ayrı lokasyonumuz daha var. Biri Kazım Karabekir Mahallemizde bulunan Recep Mamur Aşevi, biri de Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Özhaseki Aşevi. İftar yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, Ramazan ayımızı mübarek eylesin. Bayrama da en güzel şekilde yetiştirsin inşallah" dedi.

Melikgazi Belediyesi, Ramazan boyunca hizmet verecek olan iftar çadırları ile hem ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hem de mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedefliyor. - KAYSERİ