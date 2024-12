Melikgazi Belediyesi ULAKBEL İle hizmette sınır tanımıyor

Yerel

Vatandaşların talep ve önerilerine cevap veren uygulamalarıyla hizmette dur durak bilmeyen Melikgazi Belediyesi, ULAKBEL isimli yenilikçi yazılımı ile binlerce talebe ulaşıyor.

2020 yılı Mart ayından itibaren hizmet veren ULAKBEL yazılım sistemi üzerinden şimdiye kadar 485 bin 800 adet başvuru aldıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 763 bin çağrı, 134 bin Whatsapp mesajı ile iletişime geçildiğini belirtti. Vatandaşların öneri, talep ve istekleriyle birebir ilgilenmeyi hedef edinen Başkan Palancıoğlu, ULAKBEL yazılım sistemiyle, Mobil Başkan uygulamasıyla ve Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binası İletişim Merkeziyle talepleri anında sonuçlandırıyor.

"Binlerce vatandaşımız kolaylıkla bizimle iletişime geçiyor"

"Akıllı Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların teknolojiden faydalanmalarını ve böylelikle işlemleri kolaylaştırarak günlük yüzlerce talebe anında ulaştıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, " Melikgazi'ye rekor hizmetler kazandırmamızın yolu her bir vatandaşımızın isteğine kulak veriyor olmamızdan geçiyor. Melikgazi Belediyesi olarak temel amacımız en iyi hizmeti en doğru zamanda verebilmek. 600 bine yakın nüfusumuza bu noktada pek çok yenilikçi uygulamayla yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binamızda bulunan İletişim Merkezimize giderek taleplerini iletebiliyor. Vatandaşımızın gelemediği durumlarda Mobil Başkan uygulamamızla biz onların yanına gidiyoruz. Şahsıma ve teknik ekibime iletilen her bir talep ile birebir ilgileniyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden, tek tıkla bizlere ulaşabildikleri sistemimiz ise ULAKBEL İletişim Yönetim Sistemi. ULAKBEL uygulaması üzerinden alınan kayıtlar, ilgili birimlere direkt iletiliyor ve süreç takibi yine buradan yapılabiliyor. Yerine getirilen talepler için anket yaparak vatandaşlarımızın sonuçla ilgili değerlendirmelerini takip edebiliyoruz. Vatandaşlarımız tarafından farklı kanallardan gelen tüm talepleri bir arada topladığımız ULAKBEL sistemimizle güzel bir verim elde ettik. Çağrı merkezi sürecimizde neredeyse rekor kırdık, diyebiliriz. 2020 yılı Mart ayından itibaren hizmet veren ULAKBEL yazılım sistemi üzerinden şimdiye kadar 485.800 adet başvuru aldık. Bunlar çok ciddi rakamlar. İlgili ekiplerimizle birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. ULAKBEL sistemimiz sayesinde bu sayılara rahatlıkla ulaşabildik. Vatandaşlarımız yorulmadan, sadece tek tıkla bizimle iletişime geçebiliyor. Gelen talepler mobil uygulama entegrasyonu ile anlık olarak ilgili birime iletiliyor. İlgili birimimiz ise hızlı bir şekilde talebe çözüm buluyor. ULAKBEL sistemimiz farklı belediyelere de örnek teşkil ediyor. Bu memnuniyet de hemşehrilerimizle aramızda güçlü bir bağ oluşturuyor. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - KAYSERİ