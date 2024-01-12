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Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever iş birliğiyle H. Mehmet Hisar Camii'nin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever iş birliğiyle H. Mehmet Hisar Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever iş birliği ile üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nde H. Mehmet Hisar Camii'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, cami ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ve hayırseverlerin desteğiyle bu güzel camiyi hızlı bir şekilde kazandırdıklarını belirtti. Hayırsever Mehmet Hisar da açılışta yaptığı konuşmada, mahallenin ihtiyacını gidermekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Açılış töreninin ardından camide Regaip Kandili Özel Programı düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever iş birliğiyle H. Mehmet Hisar Camii\'nin açılışı gerçekleştirildi
12.01.2024 - 12:38,  Güncelleme: 12:40
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Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever iş birliği ile üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nde H. Mehmet Hisar Camii'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

İlçeye 18 adet cami kazandırdıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu akşam üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili. O yüzden bizim için önemli bir gün. Bu bölgedeki cami ihtiyacından dolayı vatandaşlarımızın yoğun talebi vardı. Biz de çok şükür buraya hızlı bir şekilde bu güzel camiyi kazandırmış olduk. Hayırseverimizden Allah razı olsun. Biz belediye olarak okul, sağlık merkezi, sosyal tesis, kütüphane, Kur'an kursları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse onu yapıyoruz. Maneviyatın başladığı yerler olarak camiler bizler için önemli. Camiler aynı zamanda Kur'an kursları olarak da görev yapıyor. Rabbim burada yapılan ibadetleri kabul eylesin. Cemaati bol olsun inşallah. Hayırseverimiz Mehmet Abi'ye teşekkür ederim. Kendileriyle birlikte TOKİ'de bir de aile sağlık merkezi yaptık. Birkaç ay içinde orasını da hizmete açacağız. Rabbim bu güzel hayırları yapmayı herkese nasip etsin. Bu vesile ile üç aylarınızı tebrik ediyorum. Camimiz 19 Mayıs Mahallemize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. Hayırsever Mehmet Hisar da bir konuşma yaparak şunları söyledi;

"Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Allah herkese böyle hayır yapmayı nasip etsin. Bu mahallenin ihtiyacını gidermek bizleri çok mutlu etti. Hayırlı, mübarek olsun."

Açılış töreninin ardından yeni açılışı gerçekleştirilen cami de Regaip Kandili Özel Programı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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