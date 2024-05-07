Melikgazi Belediyesi Yeni Logosuyla Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Yeni Logosuyla Yeni Döneme Başladı

Melikgazi Belediyesi Yeni Logosuyla Yeni Döneme Başladı

Melikgazi Belediyesi'nin kurumsal logosu Meclis kararıyla yeniden tasarlandı. Yeni logo, Melikgazi'nin değerlerini temsil ediyor.

07.05.2024 14:37  Güncelleme: 14:46
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Melikgazi Belediyesi, yeni dönemine yeni logosuyla birlikte başladı. Melikgazi Belediyesi'nin kurumsal logosu Mecliste oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yeniden tasarlandı.

Melikgazi'yi birçok yönden temsil edecek yeni logo ile hizmetlerine devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projelerin ilçemize birçok güzellikler getireceğini inanıyor ve vatandaşlarımızın çok daha farklı hizmetlere ulaşmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bununla birlikte Melikgazi Belediyesi'nin 1989 yılında kurulmasıyla birlikte kullanmaya başladığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Kayseri Valiliğimizle aynı olan logosunu da yeni dönemde Meclisimizden oy birliğiyle almış olduğumuz karar doğrultusunda değiştirerek karışıklık olmasını önlüyoruz" dedi.

Logo tasarımı yapılırken Melikgazi'yi temsil edecek şekilde birçok unsuru göz önünde bulundurduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu yeni logonun hangi özellikleri ifade ettiğini şu şekilde açıkladı:

"Logomuzda öncelikle Melikgazi'mizi temsil eden birçok değerimiz, sembolümüz var. Bunlardan bir tanesi olan Erciyes. Erciyes Dağı Kayserimiz için en önemli sembollerden bir tanesi. Aynı zamanda "çift başlı kartal" sembolü Selçuklu Devleti'ni temsil ediyor. Selçuklu Devleti bilindiği gibi sembol olarak çift başlı kartalı kullanıyor. Kayseri de Şelçuklu Devleti'nin önemli şehirlerinden bir tanesi ve Melikgazi'nin kuruluşundan bugüne ilçemizde Selçuklu Devleti'nin çok fazla izi var. Ayrıca gücü temsil ediyor. Bu nedenle çift başlı kartalı ve renk olarak da turkuaz mavisini seçmiş oluyoruz. Logomuzda bulunan "M" harfi ise Melikgazi'yi temsil ediyor. Makarr-ı Ulema şehri olarak bilinen Kayseri'mizde eğitimi sembolize ettiğimiz "kalem ve kitap" yine logonun içerisinde yer alıyor. Logomuzun ilham kaynaklarından birisi de "kümbetlerimiz". Kayseri'mizin her bölgesinde Melikgazi'mize emeği geçmiş olan büyüklerimizin kümbetleri bulunuyor. Logomuz şehrimizin önemli değerlerinden kümbetlerimizi de temsil ediyor. Yeni dönem hizmetlerimize bu logoyu kullanarak devam edeceğiz. Yeni logomuz Melikgazi'mize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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